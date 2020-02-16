Во Франции погибли четыре человека при крушении туристического самолета

Фото: Jason Ryan / Global Look Press

Небольшой туристический самолет потерпел крушение на юге Франции. В результате погибли четыре человека, сообщает телеканал France 3.

Самолет вылетел из города Ангулем (регион Пуату-Шаранта) и разбился

в нескольких километрах к северу от взлетно-посадочной полосы аэродрома Мийо-Ларзак около 13:00 (15:00 мск) в городе Крессель. По неизвестным причинам пилот потерял управление, а самолет загорелся при столкновении.

Погибшие — пилот самолета и трое пассажиров. По факту крушения начато расследование, в ходе которого специалистам предстоит установить причины катастрофы.

Как сообщается на странице французского Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) в Twitter, на место происшествия отправились эксперты. «Три следователя BEA выезжают на место и будут там к завтрашнему утру», — говорится в сообщении.

1 декабря при крушении одномоторного самолета Pilatus PC-12 в американском штате Южная Дакота погибли девять человек. Всего на его борту находились 12 человек.