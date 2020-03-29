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Аналитики зафиксировали рост спроса на товары для детей на фоне пандемии

Россияне стали гораздо больше покупать детям настольные игры, товары для творчества и книги. На Ozon в среднем за последние семь дней родители тратили на товары для детского досуга 2350 руб.
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Россияне в ходе следующей недели, которую президент Владимир Путин объявил нерабочей, запланировали для детей развивающий и полезный досуг. Продажи товаров для детского творчества и хобби по сравнению с показателями прошлого года выросли на 120%. Об этом свидетельствуют данные исследования e-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon, которая проанализировала около 3 млн заказов и 4,5 млн поисковых запросов в феврале и марте (есть у РБК).

Аналитики Ozon отмечают, что родители в первую очередь покупают товары для развития у ребенка каких-либо навыков в отличие от предпраздничных периодов, когда чаще покупают игрушки.

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С 20 по 27 марта пользователи интернет-магазина в среднем тратили на товары для детского досуга 2350 руб. — на 60% больше, чем с 20 по 27 февраля текущего года.

За последнюю неделю продажи настольных игр выросли на 70%. «Для детей помладше пользователи чаще всего выбирают игры, развивающие словарный запас и логическое мышление, а с детьми более старшего возраста планируют играть наравне в «Монополию», UNO и «Что? Где? Когда?», — говорится в исследовании.

В Ozon также сообщили, что в марте на 70% чаще стали покупать научно-популярные игры, прививающие медицинские знания, показывающие работу врача и дающие детям возможность самостоятельно проводить медицинские процедуры.

В исследовании отмечается, что продажи товаров для детского творчества и хобби выросли на Ozon на 120% год к году. По мнению аналитиков, родители выбирают занятия, которые смогут надолго увлечь ребенка и помогут ему развить мелкую моторику. Речь идет, например, о лепке, создании сложных и объемных поделок, выжигании по дереву и изготовлении мыла и свечей. В Ozon отмечают, что в этом году лидерами продаж в этой категории стали наборы для создания слаймов и широкомасштабные обучающие раскраски с множеством деталей.

Продажи наборов для экспериментов и опытов по сравнению с 2019 годом выросли на 220%. Если в минувшем году покупали наборы для опытов по ботанике, химии и астрономии, то в этом лидерами стали такие области, как механика, электроника и робототехника. Продажи наборов для экспериментов выросли на Ozon в четыре раза.

За последние семь дней детскую литературу покупали на 50% чаще, причем примерно одинаково приобретали развивающую и художественную литературу, а рекордные темпы роста показали научно-популярные книги по медицине — продажи в марте выросли на 160%.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Авторы: Кирилл Сироткин, Михаил Юшков
Теги: интернет-покупки, коронавирус, Ozon
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