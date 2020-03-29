Аналитики зафиксировали рост спроса на товары для детей на фоне пандемии

Россияне стали гораздо больше покупать детям настольные игры, товары для творчества и книги. На Ozon в среднем за последние семь дней родители тратили на товары для детского досуга 2350 руб.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Россияне в ходе следующей недели, которую президент Владимир Путин объявил нерабочей, запланировали для детей развивающий и полезный досуг. Продажи товаров для детского творчества и хобби по сравнению с показателями прошлого года выросли на 120%. Об этом свидетельствуют данные исследования e-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon, которая проанализировала около 3 млн заказов и 4,5 млн поисковых запросов в феврале и марте (есть у РБК).

Аналитики Ozon отмечают, что родители в первую очередь покупают товары для развития у ребенка каких-либо навыков в отличие от предпраздничных периодов, когда чаще покупают игрушки.

С 20 по 27 марта пользователи интернет-магазина в среднем тратили на товары для детского досуга 2350 руб. — на 60% больше, чем с 20 по 27 февраля текущего года.

За последнюю неделю продажи настольных игр выросли на 70%. «Для детей помладше пользователи чаще всего выбирают игры, развивающие словарный запас и логическое мышление, а с детьми более старшего возраста планируют играть наравне в «Монополию», UNO и «Что? Где? Когда?», — говорится в исследовании.