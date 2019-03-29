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Глава Минобрнауки опроверг конфликт с РАН из-за Академгородка
По словам Михаила Котюкова, никакого конфликта с Академией наук у его ведомства «не должно быть», а работа по закреплению имущества за тем или иным научным учреждением ведется по всей стране
Михаил Котюков (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков не видит причин для возникновения конфликта его ведомства с Российской академией наук (РАН) из-за возможного изъятия из ведения ​Сибирского отделения РАН (СО РАН) ряда объектов инфраструктуры Академгородка в Новосибирске.

«Не переживайте, там никого конфликта не должно быть», — сказал Котюков РБК в кулуарах Красноярского экономического форума.

В начале марта РБК сообщил, что Минобрнауки ​планируется передать большую часть объектов Академгородка (356 из 378), которые находились в управлении СО РАН с советских времен. Руководство РАН тогда выражало беспокойство этими планами. «СО РАН очень бережно относится к своему имуществу, потому что это часть их истории, часть истории Академгородка. Отдать инфраструктуру неизвестно кому, чтобы с ней стало неизвестно что? Так мы разрушим поселок, он исчезнет. А в 2018 году президент утвердил программу дальнейшего развития Академгородка [«Академгородок 2.0»], и на базе уже существующей инфраструктуры должен быть построен новый комплекс. А если сейчас все раздать и продать, то на чем создавать новое?» — говорил вице-президент РАН Юрий Балега в разговоре с РБК.

Глава Минобрнауки пояснил, что его ведомство не является собственником имущества, оно принадлежит государству и должно быть использовано для решения государственных задач.

«Речь идет о том, чтобы имущественный комплекс был закреплен за научными организациями, за теми организациями, которые работают на этом имущественном комплексе, либо кто обеспечивает работу других институтов, эксплуатируя это имущество. Такую работу мы проводим и с Академией наук в целом по стране, и с Сибирским отделением, в Академгородке, в частности», — сказал Котюков. 

По словам министра, вопрос с объектами Академгородка требует системного анализа, нужно определиться с тем, для чего используется тот или иной объект и какую пользу он должен принести при проведении научных исследований. 

«Мы поступательно идем по этому списку, определяемся с целевым характером, определяемся, за кем оно будет закреплено: за научным институтом или за Сибирским отделением РАН, которое является таким же бюджетным учреждением. По каким-то принято уже решение, и мы его раскрепили, по каким-то еще работаем», — пояснил Котюков.

Что такое Академгородок

Академгородок расположен в 20 км от центра Новосибирска и входит в Советский район города. Это один из научных центров России, который был основан в 1957 году по инициативе академиков Михаила Лаврентьева и Сергея Христиановича.

На территории Академгородка расположены десятки научно-исследовательских институтов, президиум СО РАН, Новосибирский государственный университет, Физико-математическая школа. Один из самых известных институтов городка — Институт ядерной физики (ИЯФ). 80% российского вклада в разработку и запуск Большого адронного коллайдера — результат работы сотрудников ИЯФ, говорится на официальном сайте Новосибирска.

В 2018 году было объявлено о запуске проекта «Академгородок 2.0». В рамках программы будет построено больше десятка различных научных центров, модернизирована инфраструктура Академгородка. В 2014 году Академгородок признали объектом культурного наследия регионального значения.
 

Авторы: Юлия Старостина, Евгений Калюков
Теги: Михаил Котюков, Минобрнауки, Российская академия наук, Академгородок
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