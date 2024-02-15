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Савельев пообещал Путину поезда Москва-Петербург каждые 10 минут

Савельев: поезда ВСМ между Москвой и Петербургом будут ходить каждые 10-15 минут
Виталий Савельев
Виталий Савельев (Фото: Александр Рюмин / РИА Новости)

Поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будут ходить каждые 10-15 минут, заявил министр транспорта Виталий Савельев на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Поезда будут ходить с частотой 10-15 минут», — сказал Савельев.

Путин добавил, что вне развития ВСМ нужно заняться Октябрьской железной дорогой. На это, по оценке президента, потребуется «приличная сумма» — более 0,5 трлн руб.

«То, о чем мы говорим, это не просто какие-то игрушки, извините, хотелки — все равно нужно будет развивать эту часть российских железных дорог, и нужно подойти к этому по-хозяйски», — подчеркнул он.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Путин в августе 2023 года заявил, что наступил момент для строительства ВСМ между Москвой и Петербургом. Он отметил, что появление магистрали позволит передать существующую дорогу для транспортировки грузов, что важно для экономики. Замминистра транспорта Валентин Иванов заявил РБК в ноябре 2022-го, что проект обойдется в 1,7 трлн руб.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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