В Москве в третий раз за месяц побит метеорологический рекорд

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Москве 28 января был зафиксирован третий за месяц метеорологический рекорд. На ВДНХ за сутки выпало 14 мм осадков, что превысило прежний рекорд этого дня, установленный в 1977 году (8,4 мм), сообщила в телеграм-канале синоптик Татьяна Позднякова.

За двое суток в столице выпало 27 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы. С начала января на ВДНХ зарегистрировано 76,2 мм осадков — 147% от нормы месяца.

Позднякова отметила, что за всю историю инструментальных наблюдений только дважды в январе фиксировались по два дня с рекордным количеством осадков — в 1970 и 1995 годах.

«Но месяц еще не завершен, и может быть повторен рекорд по высоте снежного покрова, для 29 января он составляет на ВДНХ 61 см и принадлежит 1994 году», — добавила синоптик.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил , что первый месяц зимы 2026 года в Москве стал четвертым среди самых влажных январей XXI века.

Кроме того, 28 января были побиты рекорды суточных осадков в Подмосковье. В Можайске и Коломне выпало по 12 мм, что превысило показатели 2005 года. Наибольшее количество осадков было зафиксировано в Наро-Фоминске — 15 мм, или 31% месячной нормы.

«Самый интересный вопрос ближайшей метеостатистики: хватит ли выпавшего сегодня в Москве снега и того, что еще добавится ночью, чтобы повторить или превысить суточный рекорд по высоте снежного покрова, который для 29 января составляет 61 см и установлен в 1994 году», — заключил эксперт.