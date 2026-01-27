Два корги в высоту: сколько снега выпадет в Москве и области. Инфографика

27 января в Москве и Подмосковье начался снегопад. По прогнозам метеорологов, он продлится до ночи на 30 января. Сколько снега выпало и чему примерно равна высота снежного покрова — в инфографике РБК

В ночь на 27 января высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ выросла до 41 см, на острове Балчуг — 46 см, в Тушино — 47 см, в Михайловском уровень снежного покрова достиг 50 см, сообщили в центре «Фобос». В среднем снежный покров вырос на 11 см за сутки, выпал 21% месячной нормы осадков.

По прогнозу синоптиков, к ночи на 30 января общее количество осадков составит около 44,5 мм, или около 84% от нормы. «При таком снежном апокалипсисе высота сугробов за эти трое суток превысит 60-сантиметровый рубеж», — сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.