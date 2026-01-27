 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

Два корги в высоту: сколько снега выпадет в Москве и области. Инфографика

Синоптик Тишковец: высота сугробов после трех суток снегопада превысит 60 см
Сюжет
Инфографика РБК
Сюжет
Новости Москвы
27 января в Москве и Подмосковье начался снегопад. По прогнозам метеорологов, он продлится до ночи на 30 января. Сколько снега выпало и чему примерно равна высота снежного покрова — в инфографике РБК

В ночь на 27 января высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ выросла до 41 см, на острове Балчуг — 46 см, в Тушино — 47 см, в Михайловском уровень снежного покрова достиг 50 см, сообщили в центре «Фобос». В среднем снежный покров вырос на 11 см за сутки, выпал 21% месячной нормы осадков.

По прогнозу синоптиков, к ночи на 30 января общее количество осадков составит около 44,5 мм, или около 84% от нормы. «При таком снежном апокалипсисе высота сугробов за эти трое суток превысит 60-сантиметровый рубеж», — сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Полуметровые сугробы и пробки 9 баллов. Последствия снегопада в Москве
Фотогалерея 

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE

Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией

Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО

FT узнала, с какой территорией США связали гарантии безопасности Украины

США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам — MEE

Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей
Авторы
Теги
Анастасия Сирина Анастасия Сирина, Светлана Прохорова Светлана Прохорова
При участии
София Шошина
Москва Подмосковье снег снегопад снежный покров зима Россия
Материалы по теме
Полуметровые сугробы и пробки 9 баллов. Последствия снегопада в Москве
Общество
Последствия снегопада на дорогах Москвы. Видео
Общество
Москвичей призвали пересесть на автобусы, которые в снегопад едут быстрее
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 26 янв, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 26 янв, 17:57
Роналду поздравил невесту Джорджину с днем рождения подарком от Rolex Спорт, 16:34
Выгода для России и желание «позлить» США. Эксперты — о сделке ЕС и Индии
РАДИО
 Политика, 16:31
В Иркутской области завели дело после аварии с автобусом Общество, 16:30
Китайский кроссовер Exeed TXL получил обновление в России Авто, 16:25
В Минобороны России и КНР обсудили ситуацию на примере Венесуэлы и Ирана Политика, 16:20
Кто такие релоканты и что означает этот термин База знаний, 16:18
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Улица имени олимпийского борца Бувайсара Сайтиева появилась в Красноярске Спорт, 16:09
ЕК подготовит запрет на импорт ядерного топлива из России Политика, 16:08
Россиянин проведет защиту временного пояса WBA против соотечественника Спорт, 16:06
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
В Мурманске полностью восстановили энергоснабжение Общество, 16:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:00
В Сейме Польши возмутились словами Трампа о роли союзников по НАТО Политика, 15:58