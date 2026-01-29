Музаев: оценки за поведение в школе не нужно учитывать при поступлении в вуз

Рособрнадзор предложил не учитывать оценки за поведение при поступлении

С 1 сентября 2026 года в школах России планируется ввести оценки за поведение. Глава Рособрнадзора считает, что оценка не должна в будущем учитываться при поступлении в вуз

Фото: Андрей Любимов / РБК

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев считает, что оценка за поведение в школе — «за мелкую провинность» — не должна учитываться при будущем поступлении в вуз.

«Лидерам, я думаю, тоже полезно двойки получать. Часто надо в плане мотивации ставить двойки за поведение», — сказал Музаев на конференции «Форсайт образования: университет будущего» (цитата по ТАСС).

В середине января Минпросвещения разработало поправки для введения оценки за поведение — ее планируют внедрить во всех российских школах с нового учебного года. В ведомстве рассказали РБК, что изменения разработаны по результатам пилотного проекта: в прошлом году в семи регионах уже начали выставлять подобные оценки.

Всего в пилоте по собственной инициативе участвовали 89 школ, которым предложили выбрать одну из трех моделей для оценки: по системе «зачет/незачет», по трехбалльной системе и пятибалльной. При этом оценку 3 выставляли только учащимся 5–8-х классов.

Замминистра просвещения Ольга Колударова рассказала РБК, что оценки за поведение в школах будут применяться для системы поощрения учащихся и для оказания поддержки нуждающимся в сопровождении, а также при проведении индивидуальной профилактической работы с детьми из групп риска.

Оценки за поведение выставлялись в учебных заведениях Российской империи, но после революции они — и другие балльные оценки — были упразднены. В 1943 году оценки за поведение вернулись. В 1989 году отметки за поведение и прилежание были снова упразднены.