Прокуратура потребовала завести дело против Арсена Маркаряна
Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование блогера Арсена Маркаряна, сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.
Поводом стало интервью с блогером, размещенное в интернете. В прокуратуре заявили, что Маркарян «сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов».
Прокуратура передала материалы своей проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК).
Материал дополняется.
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