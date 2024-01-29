Митрополит Клинский назвал «заказной казнью» суд РПЦ над ним
Почисленный 27 декабря прошлого года на покой митрополит Клинский Леонид (Горбачев) назвал «заказной казнью» церковный суд над ним по обвинению в нарушениях при передаче дел в столичном храме Всех Святых на Кулишках, где он был настоятелем до сентября 2023 года.
«Надо мной уже достаточно глумились и издевались на протяжении последних четырех месяцев. Довольно. Больше я такой радости никому не доставлю. Хотите «судить»? Судите. Без меня.Только назовите это честно — заказная казнь», — написал он в телеграм-канале.
Заседание церковного суда состоялось 29 января, на него митрополит не явился.
Он также выразил уверенность в отсутствии своей вины перед Русской православной церковью (РПЦ) и страной. «Я ничего не делал без решений Священного синода и указаний патриарха. Решение приму. В случае обвинительного будет подана апелляция», — заявил митрополит и пообещал, что раскол и бунт «никто устраивать не собирается».
РБК обратился за комментарием к заместителю председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтангу Кипшидзе.
С конца 2023 года митрополита Леонида сместили с нескольких должностей: патриаршего экзарха Африки, настоятеля патриаршего подворья — храма Всех Святых на Кулишках и временного управляющего Ереванско-Армянской епархией РПЦ.
назвал «саботажем» планы Минкультуры провести реставрацию иконы «Троица» Андрея Рублева вне храма Христа Спасителя. В РПЦ сочли подобные высказывания «безответственными» и «не имеющими под собой никаких оснований».
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