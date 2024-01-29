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Митрополит Клинский назвал «заказной казнью» суд РПЦ над ним

Митрополит Леонид назвал планы РПЦ осудить его «заказной казнью»
«Почисленный на покой» митрополит Клинский Леонид не пришел на заседание церковного суда над ним и назвал процесс «заказной казнью». Бывшего настоятеля храма Всех Святых на Кулишках заподозрили в нарушениях при передаче дел
Митрополит Леонид
Митрополит Леонид (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Почисленный 27 декабря прошлого года на покой митрополит Клинский Леонид (Горбачев) назвал «заказной казнью» церковный суд над ним по обвинению в нарушениях при передаче дел в столичном храме Всех Святых на Кулишках, где он был настоятелем до сентября 2023 года.

«Надо мной уже достаточно глумились и издевались на протяжении последних четырех месяцев. Довольно. Больше я такой радости никому не доставлю. Хотите «судить»? Судите. Без меня.Только назовите это честно — заказная казнь», — написал он в телеграм-канале.

Заседание церковного суда состоялось 29 января, на него митрополит не явился.

Он также выразил уверенность в отсутствии своей вины перед Русской православной церковью (РПЦ) и страной. «Я ничего не делал без решений Священного синода и указаний патриарха. Решение приму. В случае обвинительного будет подана апелляция», — заявил митрополит и пообещал, что раскол и бунт «никто устраивать не собирается».

РБК обратился за комментарием к заместителю председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтангу Кипшидзе.

С конца 2023 года митрополита Леонида сместили с нескольких должностей: патриаршего экзарха Африки, настоятеля патриаршего подворья — храма Всех Святых на Кулишках и временного управляющего Ереванско-Армянской епархией РПЦ.

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