Митрополит Клинский назвал «заказной казнью» суд РПЦ над ним

«Почисленный на покой» митрополит Клинский Леонид не пришел на заседание церковного суда над ним и назвал процесс «заказной казнью». Бывшего настоятеля храма Всех Святых на Кулишках заподозрили в нарушениях при передаче дел

Митрополит Леонид (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Почисленный 27 декабря прошлого года на покой митрополит Клинский Леонид (Горбачев) назвал «заказной казнью» церковный суд над ним по обвинению в нарушениях при передаче дел в столичном храме Всех Святых на Кулишках, где он был настоятелем до сентября 2023 года.

«Надо мной уже достаточно глумились и издевались на протяжении последних четырех месяцев. Довольно. Больше я такой радости никому не доставлю. Хотите «судить»? Судите. Без меня.Только назовите это честно — заказная казнь», — написал он в телеграм-канале.

Заседание церковного суда состоялось 29 января, на него митрополит не явился.

Он также выразил уверенность в отсутствии своей вины перед Русской православной церковью (РПЦ) и страной. «Я ничего не делал без решений Священного синода и указаний патриарха. Решение приму. В случае обвинительного будет подана апелляция», — заявил митрополит и пообещал, что раскол и бунт «никто устраивать не собирается».

РБК обратился за комментарием к заместителю председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтангу Кипшидзе.

С конца 2023 года митрополита Леонида сместили с нескольких должностей: патриаршего экзарха Африки, настоятеля патриаршего подворья — храма Всех Святых на Кулишках и временного управляющего Ереванско-Армянской епархией РПЦ.

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