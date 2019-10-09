Вице-премьер Акимов возглавил совет директоров «Почты России»

Вице-премьер Максим Акимов назначен главой совета директоров «Почты России». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Копия документа поступила в распоряжение РБК.

«Назначить члена совета директоров акционерного общества «Почта России» Акимова М.А. председателем совета директоров указанного акционерного общества», — говорится в распоряжении.

При этом помимо Акимова в совет директоров «Почты России» вошли российские министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр экономического развития Максим Орешкин, замминистра финансов Андрей Иванов. В качестве независимого директора в совет также вошел глава банка ВТБ Андрей Костин.

Максим Акимов с 2018 года занимает пост заместителя председателя правительства России, а также возглавляет совет директоров ОАО «РЖД».