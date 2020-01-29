Прокуратура предложила реже арестовывать из-за перегрузки СИЗО

По мнению ведомства, проблему переполнения изоляторов можно решить, уменьшив число арестов по подозрению в преступлениях небольшой и средней тяжести

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Генеральная прокуратура России выступила за сокращение числа ареста фигурантов уголовных дел малой и средней тяжести. Как сообщается на сайте ведомства, одной из главных проблем в работе СИЗО сегодня остается несоответствие условий содержания как требованиям отечественного законодательства, так и мировым стандартам.

«Требуется расширение практики органов предварительного расследования по вопросу избрания меры пресечения, не связанной с лишением свободы», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

На сайте указано, что большая часть следственных изоляторов в российских регионах «функционирует в условиях существенного переполнения». Речь в первую очередь идет о СИЗО на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Воронежской и Московской областей, указали в пресс-службе регулятора.

В качестве еще одной причины превышения емкости мест содержания под стражей названо затягивание судами рассмотрения уголовных дел, не всегда удается и обеспечить быстрое взаимодействие между СИЗО и судами. А в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы», сроки реализации которой истекли еще в 2016 году, до сих пор не достроены девять следственных изоляторов.

В октябре прошлого года в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что месячное содержание одного заключенного в следственном изоляторе в Москве в среднем обходится бюджету в 15,5 тыс. руб.: 2179,22 руб. из них составляют расходы на питание, 253,92 руб. — на медицинское обслуживание, 94,73 руб. — на закупку вещей, 8,73 руб. — на выплаты при освобождении, 1457,70 руб. — на коммунально-бытовое обеспечение и еще 11 516,84 руб. — на заработную плату сотрудников СИЗО. На фоне жалоб на недостаток финансирования уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева предложила открыть в столице пилотные частные изоляторы. Речь тогда шла о проекте организовать СИЗО на условиях государственно-частного партнерства.