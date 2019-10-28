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ФСИН назвала стоимость содержания арестованных в московских СИЗО
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Содержание одного заключенного в столичном следственном изоляторе в среднем обходится бюджету в 15,5 тыс. руб. в месяц, рассказал во время открытия общественной приемной столичного бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой руководитель приемной Алан Гадзаонов. Эти данные были предоставлены в аппарат уполномоченного управлением Федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве.

«Согласно бухгалтерской отчетности, расходы из средств федерального бюджета на содержание одного подозреваемого, обвиняемого, осужденного в подразделениях, подчиненных указанному территориальному органу, в среднем составляют 15 511,14 руб., из них: 2 179,22 руб. — расходы на питание; 253,92 руб. — расходы на медицинское обеспечение; 94,73 руб. — расходы на вещевое обеспечение; 8,73 руб. — расходы на выплаты при освобождении; 1 457,70 руб. — расходы на коммунально-бытовое обеспечение; 11 516,84 руб. — расходы на заработную плату сотрудников», — прозвучало в докладе Гадзаонова.

По мнению руководителя общественной приемной, это свидетельствует о недостаточном финансировании уголовно-исполнительной системы. «Если даже допустить, что выделенные средства используются максимально эффективно, возможность организации содержания лиц в условиях изоляции от общества за указанную сумму представляется весьма сомнительной», — отметил он на заседании рабочей группы при омбудсмене на тему «Перспективы создания частных следственных изоляторов в России».

Бизнес-омбудсмен Минеева заявила, что эксперты изучают возможность проведения в Москве пилотного проекта по созданию частных СИЗО для обвиняемых в экономических преступлениях.

По мнению поддерживающего инициативу создания частных СИЗО руководителя центра правовой помощи «Версия защиты», адвоката Романа Кандаурова, частное партнерство между государством и бизнесом позволит оказывать определенные услуги, которые по разным причинам не доступны в формате государственных изоляторов либо оказываются ненадлежащим образом. «Самой главной проблемой остаются перелимит заключенных в СИЗО, а также нехватка персонала. Из-за нехватки сотрудников ФСИН адвокатам и следователям приходится часами ожидать, пока доставят заключенных СИЗО в кабинеты для проведения консультаций или следственных действий, в связи с чем другие коллеги в очереди могут вообще не попасть в следственные кабинеты. Это существенно затягивает предварительное расследование и, как следствие, содержание лиц в СИЗО», — отметил Кандауров.

Теги: ФСИН, Заключенные, Москва
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