Глава Республики Алтай опроверг госпитализацию из-за проблем с алкоголем

О том, что Олег Хорохордин попал в московскую больницу из-за проблем с алкоголем, сообщил ранее Telegram-канал Baza

Олег Хорохордин (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил РБК, что лег в больницу из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания. «Лег на пару дней прокапаться», — рассказал РБК Хорохордин.

«Олег Леонидович действительно госпитализирован вчера в одну из московских клиник из-за проблем с желудком. Находился в Москве в командировке. Исполняет обязанности и.о. первого вице-премьера Виталий Борисович Махалов. Ни о какой реанимации и проблемах с алкоголем речи нет, диагноз мы не комментируем», — сообщили РБК в пресс-службе губернатора.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Хорохордина госпитализировали из-за проблем с алкоголем. По сообщению издания, он «безостановочно пьет уже месяц».

47-летний Хорохордин возглавляет регион с 20 марта 2019 года. Сначала был назначен временно исполняющим обязанности главы республики, а в сентябре 2019 года был избран на этот пост с результатом 58,82% в первом туре.