Москва выбыла из топ-5 городов с самыми большими пробками

Ситуация на дорогах в 2019 году в столице России стала хуже, однако город выбыл из пятерки агломераций с самыми большими пробками, пропустив вперед индийские Бангалор и Пуну и столицу Филиппин

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

По итогам 2019 года уровень перегрузки дорог в Москве и прилегающих к ней районах вырос на 3 п.п., следует из данных рейтинга Traffic Index, ежегодно составляемого производителем устройств для автомобильной GPS-навигации TomTom. По данным компании, уровень перегрузки московских дорог вырос в минувшем году до 59%.

Это значит, что водители в среднем тратили на каждую поездку на 59% больше времени, чем при езде в нормальных условиях, а в часы пик потери были еще больше. В утренние часы пик задержка составляла в среднем 87% от нормального времени, а по вечерам в будни доходила до 115%. По подсчетам TomTom, утром в часы пик продолжительность получасовой поездки в Москве увеличивалась в среднем на 26 минут, а по вечерам — на 32 минуты.

В общей сложности за 2019 год, по подсчетам TomTom, средний водитель потерял в пробках на московских дорогах 225 часов, то есть почти девять с половиной суток.

Эксперты TomTom отмечают, что наименьший уровень загрузки московских дорог в 2019 году был зафиксирован 2 мая, когда средний дневной показатель составил всего 12%. Худший в году день также пришелся на май: 7 мая средний за день показатель загрузки дорог составил 97%.