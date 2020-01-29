Москва выбыла из топ-5 городов с самыми большими пробками

Тем не менее в мировом рейтинге городов с самыми загруженными дорогами Москва по итогам минувшего года опустилась с пятого на шестое место, обойдя перуанскую Лиму и Нью-Дели, но пропустив вперед индийские города Бангалор и Пуна и столицу Филиппин Манилу, которые ранее TomTom не учитывались.
Бангалор (столица штата Карнатака на юге Индии) и Манила заняли в рейтинге 2019 года первые два места. По оценке экспертов TomTom, средний уровень перегрузки дорог в них составил 71%. В часы пик показатель поднимался в Бангалоре до 120%, а в Маниле даже до 143%. В Бангалоре средний водитель потерял в пробках за 2019 год 243 часа, а в столице Филиппин — 257 часов.
В десятку городов с самыми загруженными дорогами также вошли:
- столица Колумбии Богота — уровень перегрузки 68%, что на 5 п.п. больше, чем годом ранее, 230 часов потеряно; за год опустилась со второго места на третье;
- индийский Мумбаи — уровень перегрузки 65%, что соответствует показателю годом ранее, 209 часов потеряно; за год опустился с первого места на четвертое;
- Пуна в индийском штате Махараштра — уровень перегрузки 59%, в рейтинг ранее этот мегаполис не входил, 193 часа потеряно;
- столица Перу Лима — уровень перегрузки 57%, что на 1 п.п. меньше, чем годом ранее, 209 часов потеряно; за год опустилась с третьего места на седьмое;
- столица Индии Нью-Дели — уровень перегрузки 56%, что на 2 п.п. меньше, чем годом ранее, 190 часов потеряно; за год опустился с четвертого места на восьмое;
- Стамбул — уровень перегрузки 55%, что на 2 п.п. больше, чем годом ранее, 225 часов потеряно; за год опустился с шестого места на девятое;
- столица Индонезии Джакарта — уровень перегрузки 53%, что соответствует показателю годом ранее, 174 часа потеряно; за год опустилась с седьмого места на десятое.
Всего в рейтинг TomTom вошло 416 городов из 57 стран. По оценке экспертов, в 63 городах за год дорожная ситуация улучшилась, в 239 — ухудшилась. Средний уровень перегрузки дорог составил 29%, средний водитель проводил в пробках по 87 минут в день.
Кроме Москвы из городов России в рейтинг вошли:
- Санкт-Петербург — 16-е место, 49%, +2 п.п.;
- Новосибирск — 23-е место, 45%, +1 п.п.;
- Самара — 25-е место, 44%, впервые вошла в рейтинг;
- Екатеринбург — 35-е место, 41%, + 4 п.п.;
- Ростов-на-Дону — 58-е место, 36%, впервые вошел в рейтинг;
- Челябинск — 72-е место, 34%, впервые вошел в рейтинг;
- Омск — 90-е место, 32%, впервые вошел в рейтинг;
- Нижний Новгород — 95-е место, 32%, без изменений;
- Томск — 106-е место, 31%, впервые вошел в рейтинг;
- Казань — 143-е место, 29%, впервые вошла в рейтинг
Местом с наименьшей загрузкой дорог эксперты TomTom назвали регион Гринсборо — Хай Пойнт в американском штате Северная Каролина. Даже в разгар вечернего часа пик перегрузка дорог здесь не превышала в 2019 году 19%, а за год средний водитель потерял в пробках 34 часа.
В топ-5 городов с самыми свободными дорогами вошли испанский Кадис и Акрон, Сиракузы и Дейтон в США (средняя перегрузка во всех четырех — 10%).