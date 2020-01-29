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Москва выбыла из топ-5 городов с самыми большими пробками

Ситуация на дорогах в 2019 году в столице России стала хуже, однако город выбыл из пятерки агломераций с самыми большими пробками, пропустив вперед индийские Бангалор и Пуну и столицу Филиппин
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

По итогам 2019 года уровень перегрузки дорог в Москве и прилегающих к ней районах вырос на 3 п.п., следует из данных рейтинга Traffic Index, ежегодно составляемого производителем устройств для автомобильной GPS-навигации TomTom. По данным компании, уровень перегрузки московских дорог вырос в минувшем году до 59%.

Это значит, что водители в среднем тратили на каждую поездку на 59% больше времени, чем при езде в нормальных условиях, а в часы пик потери были еще больше. В утренние часы пик задержка составляла в среднем 87% от нормального времени, а по вечерам в будни доходила до 115%. По подсчетам TomTom, утром в часы пик продолжительность получасовой поездки в Москве увеличивалась в среднем на 26 минут, а по вечерам — на 32 минуты.

В общей сложности за 2019 год, по подсчетам TomTom, средний водитель потерял в пробках на московских дорогах 225 часов, то есть почти девять с половиной суток.

Эксперты TomTom отмечают, что наименьший уровень загрузки московских дорог в 2019 году был зафиксирован 2 мая, когда средний дневной показатель составил всего 12%. Худший в году день также пришелся на май: 7 мая средний за день показатель загрузки дорог составил 97%.

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Тем не менее в мировом рейтинге городов с самыми загруженными дорогами Москва по итогам минувшего года опустилась с пятого на шестое место, обойдя перуанскую Лиму и Нью-Дели, но пропустив вперед индийские города Бангалор и Пуна и столицу Филиппин Манилу, которые ранее TomTom не учитывались.

Бангалор (столица штата Карнатака на юге Индии) и Манила заняли в рейтинге 2019 года первые два места. По оценке экспертов TomTom, средний уровень перегрузки дорог в них составил 71%. В часы пик показатель поднимался в Бангалоре до 120%, а в Маниле даже до 143%. В Бангалоре средний водитель потерял в пробках за 2019 год 243 часа, а в столице Филиппин — 257 часов.

В десятку городов с самыми загруженными дорогами также вошли:

  • столица Колумбии Богота — уровень перегрузки 68%, что на 5 п.п. больше, чем годом ранее, 230 часов потеряно; за год опустилась со второго места на третье;
  • индийский Мумбаи — уровень перегрузки 65%, что соответствует показателю годом ранее, 209 часов потеряно; за год опустился с первого места на четвертое;
  • Пуна в индийском штате Махараштра — уровень перегрузки 59%, в рейтинг ранее этот мегаполис не входил, 193 часа потеряно;
  • столица Перу Лима — уровень перегрузки 57%, что на 1 п.п. меньше, чем годом ранее, 209 часов потеряно; за год опустилась с третьего места на седьмое;
  • столица Индии Нью-Дели — уровень перегрузки 56%, что на 2 п.п. меньше, чем годом ранее, 190 часов потеряно; за год опустился с четвертого места на восьмое;
  • Стамбул — уровень перегрузки 55%, что на 2 п.п. больше, чем годом ранее, 225 часов потеряно; за год опустился с шестого места на девятое;
  • столица Индонезии Джакарта — уровень перегрузки 53%, что соответствует показателю годом ранее, 174 часа потеряно; за год опустилась с седьмого места на десятое.

Всего в рейтинг TomTom вошло 416 городов из 57 стран. По оценке экспертов, в 63 городах за год дорожная ситуация улучшилась, в 239 — ухудшилась. Средний уровень перегрузки дорог составил 29%, средний водитель проводил в пробках по 87 минут в день.

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Кроме Москвы из городов России в рейтинг вошли:

  • Санкт-Петербург — 16-е место, 49%, +2 п.п.;
  • Новосибирск — 23-е место, 45%, +1 п.п.;
  • Самара — 25-е место, 44%, впервые вошла в рейтинг;
  • Екатеринбург — 35-е место, 41%, + 4 п.п.;
  • Ростов-на-Дону — 58-е место, 36%, впервые вошел в рейтинг;
  • Челябинск — 72-е место, 34%, впервые вошел в рейтинг;
  • Омск — 90-е место, 32%, впервые вошел в рейтинг;
  • Нижний Новгород — 95-е место, 32%, без изменений;
  • Томск — 106-е место, 31%, впервые вошел в рейтинг;
  • Казань — 143-е место, 29%, впервые вошла в рейтинг

Местом с наименьшей загрузкой дорог эксперты TomTom назвали регион Гринсборо — Хай Пойнт в американском штате Северная Каролина. Даже в разгар вечернего часа пик перегрузка дорог здесь не превышала в 2019 году 19%, а за год средний водитель потерял в пробках 34 часа.

В топ-5 городов с самыми свободными дорогами вошли испанский Кадис и Акрон, Сиракузы и Дейтон в США (средняя перегрузка во всех четырех — 10%).

Автор: Евгений Калюков
Теги: Москва, Московская область, пробки, дороги
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