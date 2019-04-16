«Автонет» предложил решить проблему пробок за счет платных перекрестков

Введение платных перекрестков позволит решить проблему пробок в России. В частности, благодаря этой инициативе автомобилисты будут тщательнее планировать свои маршруты и время поездок, сообщил «РИА Новости» представитель национальной технологической инициативы «Автонет».

По его словам, такой эксперимент планируется провести в 2020 году в одном из российских городов.

Для избавления от пробок «предлагается ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы», сообщил в НТИ. «Это приведет к тому, что люди начнут планировать свои поездки и часть водителей — приблизительно 10%, выберет альтернативный путь, который будет, скорее всего, более длительным, чем если проехать по платному маршруту, если там нет пробок», — рассказал представитель «Автонета».

По словам собеседника агентства, данную инициативу планируется протестировать в рамках проекта «Умный город» одном из российских регионов, который будет определен к 2020 году. Скорее всего, этим городом станет Липецк, Нижний Новгород либо Ульяновск.

Эксперты отмечают, что посчитать точную цифру убытка от пробок практически невозможно. Специалисты подчеркнули, что ​при подсчете таких данных учитывается рост расхода бензина, вызванный в результате пробки, а также дополнительная амортизация транспорта и помехи в рабочем графике людей, застрявших на дороге.