«Автонет» предложил решить проблему пробок за счет платных перекрестков

Введение платных перекрестков позволит решить проблему пробок в России. В частности, благодаря этой инициативе автомобилисты будут тщательнее планировать свои маршруты и время поездок, сообщил «РИА Новости» представитель национальной технологической инициативы «Автонет».
По его словам, такой эксперимент планируется провести в 2020 году в одном из российских городов.
Для избавления от пробок «предлагается ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы», сообщил в НТИ. «Это приведет к тому, что люди начнут планировать свои поездки и часть водителей — приблизительно 10%, выберет альтернативный путь, который будет, скорее всего, более длительным, чем если проехать по платному маршруту, если там нет пробок», — рассказал представитель «Автонета».
По словам собеседника агентства, данную инициативу планируется протестировать в рамках проекта «Умный город» одном из российских регионов, который будет определен к 2020 году. Скорее всего, этим городом станет Липецк, Нижний Новгород либо Ульяновск.
Эксперты отмечают, что посчитать точную цифру убытка от пробок практически невозможно. Специалисты подчеркнули, что при подсчете таких данных учитывается рост расхода бензина, вызванный в результате пробки, а также дополнительная амортизация транспорта и помехи в рабочем графике людей, застрявших на дороге.