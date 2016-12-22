Британская компания назвала Москву самым страдающим от пробок городом

Британская компания Gocompare назвала топ-25 городов мира, страдающих от пробок. Самой загруженной от пробок оказалась Москва, следует из опубликованного рейтинга.

Аналитики отмечают, что московские водители в среднем в году проводят в пробках около 91 часа. По этому показателю российская столица обогнала Лондон и Париж, где дорожные заторы отнимают у водителей около 73 и 65 часов в году соответственно.

Кроме того, в рейтинг попали еще четыре российских города: Краснодар (5-е место), Санкт-Петербург (7-е место), Сочи (8-е место) и Нижний Новгород (10-е место). В первой десятке также Стамбул, занявший четвертое место, а также Цюрих и Мюнхен, расположившиеся на шестом и девятом месте соответственно.

Замыкает рейтинг городов Стокгольм.

​В начале февраля, согласно подсчетам подконтрольной Porsche аналитической компании INRIX, Москва заняла второе место среди городов с самыми большими пробками. Как сообщали аналитики, в 2017 году водитель простоял в столичных пробках в среднем 91 час, или примерно 26% всего времени, которое он провел за рулем. В час пик москвичи стоят в пробках уже 34% всего проведенного за рулем времени, говорилось в отчете.