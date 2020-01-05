Работодатели назвали размер повышения зарплаты в 2020 году

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Почему политики смеялись и плакали в 2019 году Политика, 11:00  Как уменьшить влияние табачного дыма на организм Партнёрский материал, 10:59 Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок Экономика, 10:55 В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн Общество, 10:51 Исламисты атаковали военную базу США в Кении Политика, 10:45 Ипотечный маневр: как быстрее выплатить кредит за квартиру Quote, 10:38 Бао с пастрами и блюда-обманки: чем удивляют рестораны Петербурга Стиль, 10:38 При буксировке в Шереметьево сломалось соединительное устройство лайнера Общество, 10:18 Роспотребнадзор назвал самые опасные ресторанные блюда Общество, 10:05 Эксперты Hays сформулировали правила работы с пожилыми сотрудниками Pro, 10:00 Победы без Ковальчука и с Овечкиным. Пять лучших финалов Россия — Канада Спорт, 10:00 Работодатели назвали размер повышения зарплаты в 2020 году Общество, 09:49 NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки Политика, 09:32 У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5 Общество, 09:02
Общество ,  
0 
Работодатели назвали размер повышения зарплаты в 2020 году

Российские компании планируют в наступившем году повысить зарплаты своим сотрудникам в среднем на 10%, фирмы с иностранным капиталом — на 7%. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование HeadHunter.

Речь идет о медианном показателе — то есть половина сотрудников может рассчитывать на повышение зарплат на 10 и 7% и более.

При этом более 80% российских работодателей планируют пересматривать зарплаты сотрудников в 2020 году. Среди иностранных компаний таких еще больше — 88,5%.

На изменение в зарплатных ведомостях, согласно исследованию HeadHunter, в январе нового года могут рассчитывать сотрудники 20% российских компаний и 16% иностранных. Остальные работодатели планируют повысить ее в течение первых шести месяцев года.

В декабре портал «Работа.ру» сообщал, что повышать зарплаты своим сотрудникам планируют четверть работодателей. Рост, по данным экспертов, составит 7–9%.

Ожидается, что больше всего вырастут доходы специалистов из сферы информационных технологий — на 10–12%. Они были в лидерах роста зарплат и в 2019 году.

Вырастут доходы и у персонала из массового сегмента в отраслях с традиционно низкими зарплатами: строителей, продавцов, сотрудников производств.

Были названы и самые востребованные специальности в 2020 году. Наибольший спрос ожидается на разработчиков приложений, аналитиков Big Data, программистов, тестировщиков, инженеров, project-менеджеров и онлайн-маркетологов.

Теги: зарплата, работа, HeadHunter
Материалы по теме
Эксперты назвали профессии с вероятным ростом зарплат в 2020 году
Общество
Росстат назвал сферы деятельности с самым быстрым ростом зарплат
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter