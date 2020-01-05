Работодатели назвали размер повышения зарплаты в 2020 году

Российские компании планируют в наступившем году повысить зарплаты своим сотрудникам в среднем на 10%, фирмы с иностранным капиталом — на 7%. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование HeadHunter.

Речь идет о медианном показателе — то есть половина сотрудников может рассчитывать на повышение зарплат на 10 и 7% и более.

При этом более 80% российских работодателей планируют пересматривать зарплаты сотрудников в 2020 году. Среди иностранных компаний таких еще больше — 88,5%.

На изменение в зарплатных ведомостях, согласно исследованию HeadHunter, в январе нового года могут рассчитывать сотрудники 20% российских компаний и 16% иностранных. Остальные работодатели планируют повысить ее в течение первых шести месяцев года.

В декабре портал «Работа.ру» сообщал, что повышать зарплаты своим сотрудникам планируют четверть работодателей. Рост, по данным экспертов, составит 7–9%.