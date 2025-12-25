 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Названа причина смерти основательницы РЕН ТВ Ирены Лесневской

Основательница РЕН ТВ Ирена Лесневская умерла из-за длительной болезни
Ирена Лесневская
Ирена Лесневская (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Основательница телеканала РЕН ТВ, член Академии Российского телевидения Ирена Лесневская скончалась после продолжительной болезни. Об этом заявил «РИА Новости» ее сын Дмитрий. Ранее о смерти медиаменеджера в возрасте 83 лет сообщила генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская.

Ирена Лесневская родилась 30 мая 1942 года. В 1980-е годы она работала над телепрограммой «Кинопанорама». В 1991 году, после расформирования Центрального телевидения СССР, вместе с сыном Дмитрием она основала независимую телекомпанию REN TV, став ее генеральным директором и президентом. С 1994 по 1997 год Лесневская возглавляла Ассоциацию независимых телепроизводителей, объединившую телекомпании ВИD, АТВ, REN TV и «Класс!».

В 1997 году Ирена и Дмитрий Лесневские учредили телеканал REN-TV-НВС (позднее — REN-TV, а с 2010 года — РЕН ТВ), первый эфир которого состоялся 1 января 1997 года. Лесневская заняла пост президента канала и оставалась на нем до 2005 года, после чего стала президентом медиахолдинга REN Media Group.

Прощание с Иреной Лесневской пройдет в воскресенье, 28 декабря, в 13:00 на Востряковском кладбище в Москве.

