Названа причина смерти основательницы РЕН ТВ Ирены Лесневской
Основательница телеканала РЕН ТВ, член Академии Российского телевидения Ирена Лесневская скончалась после продолжительной болезни. Об этом заявил «РИА Новости» ее сын Дмитрий. Ранее о смерти медиаменеджера в возрасте 83 лет сообщила генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская.
Ирена Лесневская родилась 30 мая 1942 года. В 1980-е годы она работала над телепрограммой «Кинопанорама». В 1991 году, после расформирования Центрального телевидения СССР, вместе с сыном Дмитрием она основала независимую телекомпанию REN TV, став ее генеральным директором и президентом. С 1994 по 1997 год Лесневская возглавляла Ассоциацию независимых телепроизводителей, объединившую телекомпании ВИD, АТВ, REN TV и «Класс!».
В 1997 году Ирена и Дмитрий Лесневские учредили телеканал REN-TV-НВС (позднее — REN-TV, а с 2010 года — РЕН ТВ), первый эфир которого состоялся 1 января 1997 года. Лесневская заняла пост президента канала и оставалась на нем до 2005 года, после чего стала президентом медиахолдинга REN Media Group.
Прощание с Иреной Лесневской пройдет в воскресенье, 28 декабря, в 13:00 на Востряковском кладбище в Москве.
