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Представитель Боярского опроверг экстренную госпитализацию актера

Представитель Михаила Боярского рассказал о его состоянии
Артист Михаил Боярский находится на медицинском обследовании. Ранее телеграм-канал «112» сообщил о его экстренной госпитализации в Санкт-Петербурге на фоне проблем с сердцем
Михаил Боярский
Михаил Боярский (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Михаил Боярский находится на медицинском обследовании. Об этом РБК сообщил представитель артиста.

«Просто на обследовании», — сказал представитель Боярского.

В Театре имени Ленсовета заявили ТАСС, что речь идет о плановом обследовании и Боярский будет дома уже вечером.

Ранее телеграм-канал «112» сообщил об экстренной госпитализации Боярского в Санкт-Петербурге из-за проблем с сердцем. По его данным, врачи оценили состояние артиста как средней тяжести.

Боярский перенес инфаркт
Общество
Михаил Боярский

В конце ноября 2023 года артист перенес инфаркт. Он находился на лечении в Мариинской больнице Санкт-Петербурга.

Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде. Свой первый опыт съемок в кино получил в 10 лет в короткометражке «Спички детям не игрушки». В 1972 году окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, после чего начал работать в Театре им. Ленсовета.

В марте 2023 года артист объявил о планах завершить театральную карьеру из-за ухудшения состояния здоровья после перенесенного в 2021 году коронавируса. Однако пока он еще играет в постановках «Смешанные чувства» и «В этом милом старом доме».

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Михаил Боярский

актер театра и кино, певец, музыкант
26 декабря 1949 года
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