В Бибирево произошел пожар в многоэтажке. Видео

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На северо-востоке Москвы произошел пожар в многоэтажном доме, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. Заявка поступила по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 82. Пожар произошел в одной их квартир на 18-м этаже, его локализовали.

Прокуратура Москвы сообщила, что при пожаре погиб мужчина 1972 года рождения, причины пожара установят по результатам экспертизы.