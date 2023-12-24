В Чите пожар уничтожил 30 машин

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В Чите на улице Костюшко-Григоровича загорелся гаражный бокс, огонь уничтожил 30 машин и нежилой дом, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

«Звеном газодымозащитной службы в здании была проведена разведка, в ходе которой людей в помещениях не обнаружили», — уточнили в управлении.

На момент прибытия первого пожарного подразделения крыша горела на площади 400 кв. м., огонь локализовали на общей площади 700 кв. м. В ликвидации последствий пожара участвуют 70 сотрудников МЧС и 15 единиц техники. Погибших и травмированных нет.

15 декабря на промышленной площадке в Свердловской области произошел пожар, с места происшествия эвакуировали 40 человек. Возгорание произошло на площади 1 тыс. кв. м, загорелась кровля производственного цеха. К тушению пожара привлекли 29 человек и 11 единиц спецтехники.