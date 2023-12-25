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На юге Петербурга загорелся «Леруа Мерлен»

В Красносельском районе Петербурга начался пожар в «Леруа Мерлен»

На юге Петербурга загорелся «Леруа Мерлен»
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В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в здании гипермаркета «Леруа Мерлен». Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального главка МЧС.

«25 декабря в 9:05 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красносельский район, пр. Буденного, д. 31, корп. 2», — говорится в сообщении ведомства. Согласно «Яндекс.картам», по этому адресу расположен гипермаркет «Леруа Мерлен».

К 10:20 пожар локализовали.

По данным ведомства, персонал гипермаркета эвакуировали, а сведений о пострадавших пока не поступало.

В МЧС сообщили, что в ликвидации пожара задействованы шесть единиц техники и 28 человек личного состава.

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Юлия Овчинникова
Россия Санкт-Петербург Леруа Мерлен
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