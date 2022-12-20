Россия перестала признавать украинские аттестаты и дипломы

Соглашение о взаимном признании документов об образовании Россия и Украина заключили в 2000 году. МИД сообщил, что его действие прекратилось 20 декабря 2022 года

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Действие соглашения с Украиной о взаимном признании документов об образовании и ученых званиях прекращено, официально сообщает МИД России на портале правовой информации.

«20 декабря 2022 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, подписанного в Москве 26 мая 2000 года», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в День народного единства 4 ноября заявил, что украинские беженцы, прибывшие в Европу, требуют в ресторанах скидки, в то время как те, кто приехал в Россию, просят устроить их на работу. «Почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали с Украины к нам, и теми, кто находится в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу», — сказал он.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, сейчас в Европе находятся более 7,8 млн беженцев с Украины, а в России их более 2,8 млн.

30 сентября ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области официально вошли в состав Российской Федерации. В мае 2022 года министр обороны ДНР Михаил Кушаков сообщил, что восемь вузов республики перешли на дипломы российского образца. «Сегодня уже восемь высших учебных заведений Донецкой народной республики успешно прошли российскую государственную аккредитацию и выдают выпускникам ДНР дипломы Российской Федерации наряду с дипломами ДНР», — сообщил он.

Минобрнауки России 17 марта сообщило, что собирается признать дипломы о высшем образовании, а также ученые степени и звания, выданные в Донецкой и Луганской народных республиках. К тому времени Россия уже признала их независимыми государствами.

Киев 25 марта денонсировал соглашение с Россией о взаимном признании документов об образовании и ученых званиях. Решение правительства Украины касалось трех соглашений, заключенных между украинским и российским правительствами: