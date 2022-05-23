Восемь вузов ДНР перешли на дипломы российского образца

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Восемь вузов Донецкой народной республики (ДНР) перешли на дипломы российского образца. Об этом на форуме «Каспий 2022: пути устойчивого развития» заявил министр обороны республики Михаил Кушаков.

«Сегодня уже восемь высших учебных заведений Донецкой народной республики успешно прошли российскую государственную аккредитацию и выдают выпускникам ДНР дипломы Российской Федерации наряду с дипломами ДНР», — заявил Кушаков.

В середине марта российское Минобрнауки сообщило, что в России собираются признать дипломы о высшем образовании, а также ученые степени и звания, выданные в Донецкой и Луганской народных республиках.

5 мая ведомство опубликовало перечень российских вузов, которые будут сотрудничать с учебными заведениями ДНР и ЛНР. Среди них, среди прочего, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова и МГЮА им. О. Е. Кутафина. Также в список вошли МАДИ и ПГПУ.