Россияне назвали свои главные страхи перед искусственным интеллектом

Доля россиян, доверяющих искусственному интеллекту, перевалила за 50%, однако передать ИИ функции врача или учителя опрошенные по-прежнему не готовы

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Почти треть (32%) россиян не доверяют технологиям искусственного интеллекта, среди главных страхов, которые вызывает ИИ — утечка собираемых им данных, использование его в корыстных целях и риск принятия решений, за которые никто не отвечает. О своем отношении к ИИ россияне рассказали в опросе, проведенном ВЦИОМ (результаты есть в распоряжении РБК).

За 2022 год информированность россиян о технологиях искусственного интеллекта и доверие к ним выросли. В той или иной степени об ИИ знают 87% россиян (против 81% в прошлом году). Уровень доверия к ИИ в целом вырос на 7 п.п. и составил 55%. Среди мотивов доверия к ИИ — возможность передать искусственному интеллекту опасные для человека виды работ (35% в группе доверяющих), объективность искусственного интеллекта и отсутствие у него личных интересов) (34%), улучшение и упрощение жизни и работы человека (32%). 23% считают, что ИИ ошибается реже, чем живой человек. Максимальный уровень доверия зафиксирован в группе молодых людей 18-24 лет (75%). Показатель также выше среди мужчин (60%) и материально обеспеченных граждан (65%).

С другой стороны, среди тех, кто высказал недоверие к технологиям ИИ, 26% указали на возможность сбоев и ошибок в их работе. 23% заявили, что доверяют только людям, 22% полагают, что «развитие искусственного интеллекта приводит к деградации населения».

Отвечая на вопросы о возможности использования ИИ в различных сферах экономики, россияне оценили положительно такие перспективы в абсолютном большинстве сфер. Больше всего сторонников использования ИИ в сфере промышленности — 82%, а также науки (79%), строительства (76%) и транспорта (69%). Единственная сфера, где доля противников ИИ превысила долю сторонников — это госуправление. 49% опрошенных относятся к использованию ИИ в этой сфере скорее отрицательно, 41% — положительно.

Вместе с тем, как показал опрос, большинство россиян поддерживают не полную замену живых работников ИИ, а использование новых технологий для помощи людям. Например, отвечая на вопрос о допустимости использования ИИ в медицине, 74% опрошенных сочли, что при оказании медицинских услуг допустимо использование врачом искусственного интеллекта при условии, что решения принимает человек. В случае со сферой образования ситуация схожая: 62% считают, что в оказании образовательных услуг допустимо использование искусственного интеллекта при условии, что искусственный интеллект только помогает учителю. Только 4% полагают, что ИИ может заменить живого учителя.

Среди основных негативных последствий развития технологий ИИ россияне называют сбор данных, которые могут быть похищены (62%), использование ИИ в корыстных целях (61%), риск принятия решений, за которые не будет ответственных (58%), риск принятия ошибочных решений (54%). 46% опрошенных опасаются, что развитие ИИ оставит живых людей без работы.

В сентябре в России начал работать Национальный центр развития искусственного интеллекта, его директором стал бывший заместитель генерального директора АНО «Цифровая экономика» и экс-замглавы Аналитического центра при правительстве Сергей Наквасин. Центр будет отбирать эффективные решения для бизнеса, науки и государства в области искусственного интеллекта и обеспечивать их внедрение.

ИИ уже применяется в России в медицине. К примеру, в Москве ИИ применяют для анализа томограмм и выявления патологий. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в августе сообщила о разработке национального стандарта по применению ИИ в клинической медицине.