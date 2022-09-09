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Власти назначили главу центра развития искусственного интеллекта

Сергей Наквасин
Сергей Наквасин (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

В России начал работать Национальный центр развития искусственного интеллекта, его директором стал бывший заместитель генерального директора АНО «Цифровая экономика» и экс-замглавы Аналитического центра при правительстве Сергей Наквасин. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении центра.

Наквасин родился 2 июля 1983 года в Мариуполе. В 2006 году окончил факультет технической физики Московского инженерно-физического института (МИФИ). Работал при этом же вузе, позднее поступил туда в аспирантуру. С 2008 по 2015 год занимал различные должности в Агентстве корпоративного развития «Да-Стратегия». В 2017 году стал директором направления «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» АНО «Цифровая экономика». Через три года занял пост замгендиректора и директора направления «Цифровые технологии» в этой организации.

В 2021 году Наквасина назначили замглавы аналитического центра при правительстве. Он руководил Центром экспертизы по реализации федерального проекта «Искусственный интеллект».

Центр будет работать при российском правительстве и выполнять следующие задачи:

  • отбирать эффективные решения для бизнеса, науки и государства в области искусственного интеллекта;
  • отслеживать ключевые показатели развития искусственного интеллекта;
  • контролировать экспертизу официальных документов в области национального регулирования этой сферы;
  • обеспечивать сопровождение внедрения искусственного интеллекта в экономике и госсекторе профильными экспертами;
  • обеспечивать международное взаимодействие в той же области;
  • обновлять индекс готовности отраслей экономики к внедрению искусственного интеллекта;
  • займется запуском цифрового решения для учета участников сферы искусственного интеллекта и их развития.

Также специалисты центра будут развивать портал ai.gov.ru — официальный государственный ресурс с информацией о развитии рынка ИИ в России. Они же организуют Международный форум по вопросам применения этики искусственного интеллекта.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, центр поможет реализовать Национальную стратегию развития искусственного интеллекта, которую утвердил президент, и некоторые мероприятия федерального проекта «Искусственный интеллект». Последний является частью проекта «Цифровая экономика».

Чернышенко анонсировал создание центра на международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Мероприятие проходило в августе в подмосковном центре «Патриот».

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