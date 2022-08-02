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Ракова сообщила о разработке ГОСТа для тестирования ИИ в медицине

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В России появится национальный стандарт для клинических испытаний систем искусственного интеллекта, и разработали его московские врачи. Об этом рассказала заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ранее такого документа в стране не существовало, а теперь ГОСТ Р «Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Часть 1. Клиническая оценка» утвержден и вступает в силу 1 сентября 2022 года.

Над разработкой ГОСТа трудились сотрудники Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы. По словам заммэра, столичные специалисты наработали огромный опыт применения ИИ в здравоохранении: в марте этого года их разработки легли в основу единых федеральных стандартов по использованию передовых технологий в медицине, а теперь они двигаются дальше — к федеральным нормам тестирования систем ИИ.

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Фото:Pexels

Вступающий в силу 1 сентября ГОСТ Р определяет методологию и порядок проведения клинических испытаний ИИ, содержит термины и определения, обозначает показатели эффективности нейросистем в рамках их клинической валидации и рекомендует форму отчета о клинической части испытаний. Документ также описывает контроль качества самой процедуры испытаний.

Оценка результатов состоит из трех этапов.

  1. Аналитическая валидация — она подтверждает способность нейросети точно, надежно и воспроизводимо обрабатывать данные.
  2. Оценка соответствия этих данных заявленному функционалу.
  3. Наконец, проверка способности ИИ выдавать клинически значимые результаты (то есть, собственно клиническая валидация).

«Клиническая оценка — важная часть процедуры регистрации систем ИИ как медицинского изделия. Она выявляет, соответствует ли продукт заявленным характеристикам: точности, требованиям эффективности и безопасности, не несет ли какие-либо риски. В результате проверки мы понимаем, что продукту можно доверять», — отметил директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

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Ракова сообщила о тестировании столичными хирургами российских имплантов
Технологии и медиа
Анастасия Ракова

Как пояснила Ракова, система не только дает предметную оценку того, соответствует ли нейросеть заявленным характеристикам по точности и эффективности, но главное, не несет ли продукт риски для здоровья пациента. «Врачи со всей России будут руководствоваться этим стандартом и внедрять в практику только лучшие разработки. Таким образом, теперь практически весь цикл внедрения искусственного интеллекта в медицину будет регламентирован едиными стандартами, разработанными на основе опыта московских медиков», — резюмировала заммэра.

По словам замглавы столичного департамента здравоохранения Ильи Тырова, московские специалисты продолжат заниматься разработкой регуляторных норм в отношении ИИ. «Сейчас такие системы в качестве медицинского изделия регистрируются как обычное ПО, но с принятием нового стандарта оценка будет более специфичной», — добавил он.

Теги
искусственный интеллект департамент здравоохранения Анастасия Ракова Москва
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