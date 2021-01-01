Пандемия коронавируса , 24 дек, 20:42
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Минздрав назвал победу над коронавирусом главной задачей в 2021 году
Глава Минздрава России Михаил Мурашко поставил задачу в 2021 году победить коронавирусную инфекцию. Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга, его слова приводит пресс-служба правительства.
«Нам предстоит решать большие задачи в 2021 году. Мы должны победить новую коронавирусную инфекцию», — сказал Мурашко. Также к задачам на следующий год министр включил совершенствование медицинской помощи.
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