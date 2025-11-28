 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Генпрокуратура попросила суд признать Pussy Riot экстремистами

Тверской суд Москвы 15 декабря начнет рассмотрение иска генпрокуратуры о признании панк-группы Pussy Riot экстремистской организацией и полном запрете ее деятельности в России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Тверской районный суд Москвы назначил на 15 декабря 2025 года рассмотрение иска Генпрокурора России о признании панк-группы Pussy Riot экстремистской организацией и запрете ее деятельности в стране. 

Слушания по административному делу № 02а-1401/2025 начнутся в 10:00. Генпрокуратура потребовала признать объединение «Панк группа Пусси Райот» экстремистской организацией и полностью запретить ее деятельность на территории Российской Федерации.

В середине сентября участниц группы заочно приговорили к лишению свободы на срок от 8 до 13 лет по делу о распространении фейков о российской армии. Решение принял Басманный районный суд Москвы. Мария Алехина получила 13 лет колонии общего режима, Тасо Плетнер — 11 лет колонии общего режима, Диана Буркот и Алина Петрова — по 8 лет колонии общего режима.

Материал дополняется

Ксения Потрошилина
экстремизм суд Тверской суд Pussy Riot
