Генпрокуратура попросила суд признать Pussy Riot экстремистами
Тверской районный суд Москвы назначил на 15 декабря 2025 года рассмотрение иска Генпрокурора России о признании панк-группы Pussy Riot экстремистской организацией и запрете ее деятельности в стране.
Слушания по административному делу № 02а-1401/2025 начнутся в 10:00. Генпрокуратура потребовала признать объединение «Панк группа Пусси Райот» экстремистской организацией и полностью запретить ее деятельность на территории Российской Федерации.
В середине сентября участниц группы заочно приговорили к лишению свободы на срок от 8 до 13 лет по делу о распространении фейков о российской армии. Решение принял Басманный районный суд Москвы. Мария Алехина получила 13 лет колонии общего режима, Тасо Плетнер — 11 лет колонии общего режима, Диана Буркот и Алина Петрова — по 8 лет колонии общего режима.
Материал дополняется
