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В Монако закрыли дело против Рыболовлева

В Монако закрыли дело против Дмитрия Рыболовлева
Дело было открыто в рамках процесса между Рыболовлевым, арт-дилером Бувье и их подругой Раппо. Последняя подала жалобу за попытку адвоката бизнесмена приобщить к делу запись частного разговора, состава преступления в этом не нашли
Дмитрий Рыболовлев
Дмитрий Рыболовлев (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Монако прекратили уголовное дело против российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева (состояние, по версии Forbes, $6,4 млрд), которое было возбуждено в рамках конфликта между ним, швейцарским арт-дилером Ивом Бувье и их общей подругой, жительницей Монако Таней Раппо. Об этом пишет издание Monaco-Matin, РБК информацию подтвердил официальный представитель бизнесмена.

Разбирательство длится почти девять лет. Раппо познакомила бизнесмена и арт-дилера в начале 2000-х, когда Рыболовлев захотел собрать коллекцию произведений искусства. Они сотрудничали на протяжении почти десяти лет.

Иск о мошенничестве против Бувье Рыболовлев подал в январе 2015-го (это дело уже прекращено). В нем фигурировала сумма $1 млрд, бизнесмен обвинял Бувье в продаже картин по завышенной цене и получении «невероятной прибыли», а Раппо — в том, «что она воспользовалась своей ролью посредника для сверхмерного обогащения».

В качестве доказательства сотрудничества Бувье и Раппо сторона Рыболовлева в феврале 2017-го собиралась представить аудиозапись, которую «сделали во время частного ужина в доме Дмитрия Рыболовлева в Монако 23 февраля 2015 года». Два дня спустя после этого ужина Раппо и Бувье были арестованы.

С целью передачи записи в органы общественной безопасности явилась адвокат Рыболовлева Татьяна Бершеда. Раппо в ответ подала жалобу на юриста за нарушение права на уважение частной и семейной жизни. В соучастии обвинялся миллиардер и бывший генеральный прокурор Монако Жан-Пьер Дрено. Monaco-Matin отмечает, что после этого была проведена экспертиза телефона Бершеды.

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Общество
Ив Бувье

«15 ноября следственные судьи, ведущие это дело, Франк Вуо и Людовик Леклер вынесли постановление о прекращении дел в отношении Дмитрия Рыболовлева и Жан-Пьера Дрено. Решения вступили в законную силу 22 ноября, по окончании периода апелляции», — сказано в публикации Monaco-Matin. Там также говорится, что Раппо отозвала свою жалобу, но ее юрист отказался от комментариев изданию.

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Адвокаты Рыболовлева Том Жаккарди и Мартен Рейно пояснили, что дело против Рыболовлева прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Миллиардер заявлял о своей невиновности, «фактов, позволяющих привлечь его к ответственности», не было. «Суда над Дмитрием Рыболовлевым не будет. Он окончательно оправдан», — заключили защитники.

Тем не менее дело против Бершеды не закрыто, его будет рассматривать суд. Юрист отрицала, что «совершила хоть малейшую ошибку в этом разбирательстве», и сторона обвинения потребовала прекращения дела против нее. Адвокат Бершеды отметил в разговоре с Monaco-Matin, что на суде ожидается подтверждение невиновности его подзащитной.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Дмитрий Рыболовлев Монако
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