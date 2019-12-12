Суд Монако закрыл разбирательство по иску Рыболовлева к арт-дилеру Бувье

Апелляционный суд в Монако встал на сторону арт-дилера Ива Бувье в споре против Рыболовлева. Решение не окончательное, сообщают его адвокаты. Российский миллиардер обвиняет швейцарца в мошенничестве при продаже ему картин

Ив Бувье (Фото: wikimedia.org)

Разбирательство по делу о мошенничестве в отношении швейцарского арт-дилера Ива Бувье, открытое по иску российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, закрыто. Такое решение вынес Апелляционный суд в Монако, сообщает швейцарское издание La Liberté. Информацию о вынесенном решении подтвердили РБК адвокаты Рыболовлева в Монако и Швейцарии.

«Это решение не окончательное. Мы его оспариваем и незамедлительно подадим жалобу в Кассационный суд», — говорится в совместном заявлении адвокатов российского миллиардера в Монако Эрве Темима и Тома Жаккарди.

Защитники добавили, что вынесенное решение в виду подачи жалобы не прекращает преследование, ведущееся в отношении Бувье в Монако. Кроме того, отметили они, против Бувье по-прежнему ведется уголовное дело в Женеве, где ему были предъявлены обвинения в мошеннических действиях.

Адвокаты Рыболовлева в Швейцарии Сандрин Жиру и Марк Анзлен заявили РБК, что вынесенное судом в Монако решение остается сугубо процессуальным и не имеет влияния на текущий процесс в Женеве. «Мы совершенно спокойны в продолжении нормального хода расследования в Женеве, где мошенничество в рамках профессиональной деятельности преследуется по закону», — говорится в их совместном заявлении.