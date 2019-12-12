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Суд Монако закрыл разбирательство по иску Рыболовлева к арт-дилеру Бувье
Апелляционный суд в Монако встал на сторону арт-дилера Ива Бувье в споре против Рыболовлева. Решение не окончательное, сообщают его адвокаты. Российский миллиардер обвиняет швейцарца в мошенничестве при продаже ему картин
Ив Бувье (Фото: wikimedia.org)

Разбирательство по делу о мошенничестве в отношении швейцарского арт-дилера Ива Бувье, открытое по иску российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, закрыто. Такое решение вынес Апелляционный суд в Монако, сообщает швейцарское издание La Liberté. Информацию о вынесенном решении подтвердили РБК адвокаты Рыболовлева в Монако и Швейцарии.

«Это решение не окончательное. Мы его оспариваем и незамедлительно подадим жалобу в Кассационный суд», — говорится в совместном заявлении адвокатов российского миллиардера в Монако Эрве Темима и Тома Жаккарди.

Защитники добавили, что вынесенное решение в виду подачи жалобы не прекращает преследование, ведущееся в отношении Бувье в Монако. Кроме того, отметили они, против Бувье по-прежнему ведется уголовное дело в Женеве, где ему были предъявлены обвинения в мошеннических действиях.

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Адвокаты Рыболовлева в Швейцарии Сандрин Жиру и Марк Анзлен заявили РБК, что вынесенное судом в Монако решение остается сугубо процессуальным и не имеет влияния на текущий процесс в Женеве. «Мы совершенно спокойны в продолжении нормального хода расследования в Женеве, где мошенничество в рамках профессиональной деятельности преследуется по закону», — говорится в их совместном заявлении.

Рыболовлев судится с Бувье с 2015 года, считая, что арт-дилер продавал ему картины по завышенной цене. Адвокаты миллиардера считают, что он потерял 1 млрд швейцарских франков (около €1 млрд).

Forbes оценивает состояние Рыболовлева на 2019 год в $6,8 млрд и отводит ему 17-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России.

Авторы: Мария Бондаренко, Светлана Бурмистрова
Теги: Дмитрий Рыболовлев, Монако, суды
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