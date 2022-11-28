В России предложили ставить «умные» счетчики воды, газа и света в новых домах

В России предложили ставить «умные» счетчики воды и света в новых домах

Предлагается также создать реестр «умных» приборов учета и минимальный перечень технических требований к ним

Фото: РИА Новости

В России предложили оснащать «умными» счетчиками воды, газа и электроэнергии все новые квартиры, пишет газета «Коммерсантъ», ознакомившаяся с концепцией цифровизации многоквартирных домов. Ее разработала автономная некоммерческая организация «Умный многоквартирный дом», созданная летом по инициативе Минцифры, Минпромторга и Минстроя.

По словам генерального директора АНО «Умный многоквартирный дом» Никиты Уткина, осенью предложения были направлены в министерства.

Организация предлагает, в частности, обязать застройщиков устанавливать «умные» счетчики для учета теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения во все многоквартирные дома, а также создать реестр таких устройств и минимальный перечень технических требований к ним.

Уткин пояснил, что застройщики часто используют несовместимые устройства, поэтому необходимо создание единого регулирования, технологической и номенклатурной базы. Этот позволит понять, «какие устройства и системы есть, чтобы определиться с набором конкретных стандартов, требованиями к ним», отметил он.

В Минцифры отказались от комментариев изданию. В Минпромторге и Минстрое не ответили.

С 1 января 2021 года многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию, должны оснащаться «умными» приборами учета электроэнергии. Закон о переходе на интеллектуальные счетчики в частных и многоквартирных домах был принят в 2018 году. Переход на новые устройства начался с 1 июля 2020 года и должен завершиться к 2023 году.