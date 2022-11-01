В России изменились правила поверки счетчиков воды

С 1 ноября поверку счетчиков воды могут проводить только компании и индивидуальные предприниматели, аккредитованные в национальной системе, стандартизируются операции по поверке и используемые при ее проведении средства. Новый стандарт опубликован в электронном фонде правовой и нормативно-технической документации.

ГОСТ, в частности, закрепляет следующие операции при поверке: внешний осмотр, подтверждение соответствия программного обеспечения, опробование, определение относительной погрешности.

В качестве инструментов могут использоваться измеритель влажности, эталон в диапазоне значений объемного расхода, гидравлический пресс со статическим давлением и секундомер, также допускается использование других средств поверки с определенными метрологическими и техническими характеристиками.

ГОСТ ввели из-за участившихся случаев мошенничества, в которых «сомнительные и не имеющие аккредитации организации навязывают гражданам услуги по «поверке», поясняли в Росстандарте. Поверка счетчиков воды проходила по разным методикам и порой становилась формальной. Новые правила содержат унифицированный подход к поверке счетчиков воды, включающий «наилучший опыт», заверили в Росстандарте.