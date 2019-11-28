Депутаты предложили ввести психиатрические осмотры преподавателей вузов

Законопроект об обязательном психиатрическом освидетельствовании для преподавателей вузов внесен в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

«Работники организаций общего и высшего профессионального образования проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти», — гласит проект закона.

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