Россияне раскрыли свое отношение к медведю как символу России

Фонд Общественное мнение (ФОМ) провел опрос, который показал, что 65% россиян считают, что наиболее подходящим символом страны является медведь

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Почти две трети россиян (65%) считают медведя подходящим и правильным символом России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в конце ноября фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Опрос граждан России от 18 лет и старше прошел 24 ноября 2019 года в 53 субъектах и 104 населенных пунктах. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Согласно полученным данным, лишь 18% опрошенных высказались против того, чтобы считать медведя национальным символом, а еще 17% затруднились ответить на этот вопрос. Чаще всего считают медведя подходящим символом москвичи (73% респондентов) и жители Сибирского ФО (71%). Среди мужчин медведя поддержали 70%. Отмечается, что за это животное свои голоса отдали 70% тех, кому хватает денег на собственный автомобиль, и 72% опрошенных, кому достаточно средств на бытовую технику.

«Медведь ассоциируется прежде всего с силой, могуществом, и именно это побуждает большинство признавать его адекватным олицетворением России», — отметили социологи.

Большинство респондентов, назвавших медведя подходящим символом (33%), объяснили свое решение тем, что он такой же «большой, сильный и могучий», как Россия. Среди ответов преобладают: «Россия — сила, а сила — это медведь» и «Сильная страна и большая, как медведь». Еще по 7% опрошенных заявили, что в России медведи есть везде, а также отметили медведя как хищника, который «до поры до времени молчит, пока его не трогаешь».

6% опрошенных заметили, что медведь исторически всегда ассоциировался с Россией, 5% назвали медведя грозным, агрессивным и свирепым хищником, внушающим страх. Еще 4% россиян отметили, что медведь ассоциируется с тем, что «мы можем постоять за себя», также этот зверь способен «отстаивать свою территорию».