Кадастровая палата дала советы по защите электронной подписи от афер

Ведомство рекомендует установить надежный ПИН-код к сертификату электронной подписи, обращать особое внимание, кому и на каком основании передается личная информация, и читать положение о согласии на обработку персональных данных

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Федеральная кадастровая палата дала рекомендации, как пользоваться электронной подписью, чтобы защитить ее от мошенников. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

В первую очередь, отмечают в ведомстве, нужно обеспечить, чтобы другие лица не смогли получить доступ к носителю, который содержит ключевую информацию, соответствующую квалифицированному сертификату электронной подписи. Для этого при получении сертификата нужно установить надежный ПИН-код и сохранить его в тайне.

В случае если заявитель заподозрил, что кто-то мог получить доступ к конфиденциальной информации, ведомство рекомендует обратиться в удостоверяющий центр, чтобы приостановить действие сертификата подписи.

Эксперты палаты отмечают, что завладеть можно не самой подписью, а инструментом для ее создания от чьего-либо имени. Им служит закрытый ключ электронной подписи — конфиденциальная информация, принадлежащая владельцу сертификата подписи.