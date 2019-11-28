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Кадастровая палата дала советы по защите электронной подписи от афер
Ведомство рекомендует установить надежный ПИН-код к сертификату электронной подписи, обращать особое внимание, кому и на каком основании передается личная информация, и читать положение о согласии на обработку персональных данных
Фото: DPA / ТАСС

Федеральная кадастровая палата дала рекомендации, как пользоваться электронной подписью, чтобы защитить ее от мошенников. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

В первую очередь, отмечают в ведомстве, нужно обеспечить, чтобы другие лица не смогли получить доступ к носителю, который содержит ключевую информацию, соответствующую квалифицированному сертификату электронной подписи. Для этого при получении сертификата нужно установить надежный ПИН-код и сохранить его в тайне.

В случае если заявитель заподозрил, что кто-то мог получить доступ к конфиденциальной информации, ведомство рекомендует обратиться в удостоверяющий центр, чтобы приостановить действие сертификата подписи.

Эксперты палаты отмечают, что завладеть можно не самой подписью, а инструментом для ее создания от чьего-либо имени. Им служит закрытый ключ электронной подписи — конфиденциальная информация, принадлежащая владельцу сертификата подписи.

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Мошенник может получить к нему доступ при помощи оставленного без присмотра USB-носителя (флэшки) c ключевой информацией, а также подписав необходимые электронные документы. Еще один способ — найти удостоверяющий центр, который будет «мягок при удостоверении личности заявителя и поверхностен в отношении обработки персональных данных». «Не стоит доверять аккредитованным удостоверяющим центрам, обещающим выдать квалифицированный сертификат ЭП дистанционно, на основании фотографий или скан-копий персональных данных, без визита в офис аккредитованного центра для удостоверения личности», — заявил замглавы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин.

Кадастровая палата обращает внимание, что идентификация личности проводится при личном присутствии заявителя, который представил оригиналы документов. Ведомство также советует оценивать, кому и на каком основании передается его личная информация, и читать положение о согласии на обработку персональных данных, в том числе о возможности их передачи третьим лицам.

13 августа в России вступил в силу закон, который регулирует порядок применения электронной подписи при сделках с недвижимостью. В соответствии с правилами электронные сделки проводятся только с письменного согласия собственника
Для этого нужно подать специальное подписанное заявление в МФЦ. В некоторых случаях провести операцию можно только в электронном виде: для этого сертификат электронной подписи должен быть выдан ФКП, а сделку должны проводить нотариусы и органы власти, работающие с Росреестром в электронной форме. Также без специального заявления собственника документы в Росреестр могут подавать банки.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Кадастровая палата, мошенники, электронная подпись
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