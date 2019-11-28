Кадастровая палата дала советы по защите электронной подписи от афер

Федеральная кадастровая палата дала рекомендации, как пользоваться электронной подписью, чтобы защитить ее от мошенников. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
В первую очередь, отмечают в ведомстве, нужно обеспечить, чтобы другие лица не смогли получить доступ к носителю, который содержит ключевую информацию, соответствующую квалифицированному сертификату электронной подписи. Для этого при получении сертификата нужно установить надежный ПИН-код и сохранить его в тайне.
В случае если заявитель заподозрил, что кто-то мог получить доступ к конфиденциальной информации, ведомство рекомендует обратиться в удостоверяющий центр, чтобы приостановить действие сертификата подписи.
Эксперты палаты отмечают, что завладеть можно не самой подписью, а инструментом для ее создания от чьего-либо имени. Им служит закрытый ключ электронной подписи — конфиденциальная информация, принадлежащая владельцу сертификата подписи.