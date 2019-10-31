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Россиянам сообщат о подаче заверенных их электронной подписью документов
Владельцы недвижимости будут получать уведомления о поступлении заверенных электронной подписью документов на отчуждение права собственности. Таким образом они смогут своевременно избежать незаконного присвоения имущества
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В России с 1 ноября владельцам недвижимости начнут приходить уведомления, в случае если кто-то подаст заверенные электронной подписью документы для проведения операций по передаче или отчуждению собственности. Об этом говорится в сообщении Федеральной кадастровой палаты, поступившем в РБК.

С начала ноября начнут действовать изменения в ФЗ № 286 «О государственной регистрации недвижимости», которые вводят порядок получения собственниками таких уведомлений. Сейчас для проведения дистанционных сделок владелец недвижимости должен подать письменное заявление в ЕГРН. По новым правилам, если кто-то подаст электронные документы в орган регистрации для совершения операций с недвижимостью, то собственник получит уведомление на указанный им адрес электронной почты. Отмечается, что это поможет своевременно избежать незаконного присвоения имущества и иных видов мошенничества, даже если документы подаст доверенное лицо.

В ведомстве отметили, что подделать электронную подпись нельзя. Однако злоумышленники могут подписать документ от чужого лица, если, например, получат сертификат электронной подписи, который выдал недобросовестный удостоверяющий центр.

Электронная подпись позволяет проводить не только сделки с жильем, но и подать налоговую декларацию, зарегистрировать автомобиль и принимать участие в электронных торгах.

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Кадастровая палата объяснила нововведения при оформлении сделок с жильем

С 13 августа электронные сделки проводятся только с письменного согласия собственника недвижимости. При этом в некоторых случаях провести операцию можно только в электронном виде: для этого сертификат электронной подписи должен быть выдан ФКП, а сделку должны проводить нотариусы и органы власти, работающие с Росреестром в электронной форме; также без специального заявления собственника документы в Росреестр могут подавать банки.

С 31 июля в России упростили порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием. Согласно изменениям, подобные сделки необязательно заверять у нотариуса, если в них участвуют все совладельцы.

Автор: Виктория Полякова
Теги: электронная подпись, документы, мошенничество
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