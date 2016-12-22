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Орбиту МКС поднимут на 15 километров
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Орбиту МКС поднимут на 15 километров
Общество, 28 ноя, 21:55
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Орбиту МКС поднимут на 15 километров
Орбита МКС будет скорректирована уже в декабре, однако самый значительный подъем станции запланирован на 2019 год, сообщает «Роскосмос»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

О планах относительно коррекции орбиты МКС в «Роскосмосе» рассказали в рамках программы «Космическая среда» на канале госкорпорации в YouTube. Так, 27 декабря двигатели корабля «Прогресс» поднимут станцию на  1 км. А в 2019 году орбита МКС станет выше на 15 км.

Ожидается, что после подъема МКС на высоту 420 км от поверхности Земли удастся компенсировать влияние Солнца. Поскольку активность последнего возрастет, существует риск, что «атмосфера планеты распухнет и МКС начнет цепляться за нее, теряя орбитальную скорость».

Выступивший в программе первый заместитель генерального конструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» Владимир Соловьев указал, что МКС стала быстрее падать. «У нас была хорошая солнечная обстановка, а в последнее время мы стали быстрее падать. Порой теряем в сутки до 300 м», — сказал он.

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Корректировка высоты МКС не является нештатной ситуацией. Незначительные изменения проводятся по несколько раз в год. В основном это происходит при помощи кораблей «Прогресс», которые отправляются на станцию и присылают на нее грузы. До 2012 года подъемом станции занимались и американские «Шаттлы».

Первый элемент МКС был выведен на орбиту в 1998 году. В дальнейшем к ней присоединялись дополнительные модули.

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На данный момент орбитальный комплекс состоит из 14 модулей, в эксплуатации которых участвуют 14 стран, которые представляют, кроме NASA и «Роскосмоса», Европейское, Японское и Канадское космические агентства. Россия тратит на поддержание деятельности МКС в среднем до $1,5 млрд в год и несет основную нагрузку по доставке на орбиту экипажей и грузов.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: «Роскосмос» , МКС
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