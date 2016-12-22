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Рогозин предложил проверить подлинность высадки американцев на Луну
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Рогозин предложил проверить подлинность высадки американцев на Луну
Общество, 14:15
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Рогозин предложил проверить подлинность высадки американцев на Луну

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил проверить, высаживались ли американцы на Луне. Об этом он рассказал во время встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном.

«Мы такую задачу поставили: полететь, проверить — были или не были. Они говорят, что были. Мы проверим», — сказал он.

Рогозин отметил, что при реализации лунной программы возникают «огромные новые риски». По его словам, «Роскосмос» создает транспортную систему для полетов на Луну. При этом также необходима посещаемая научная база на Луне, для которой нужно «зарыться» в грунт, где возникают радиационные риски. Он отметил, что ни одна страна не может сделать это в одиночку.

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Общество

Ранее в ноябре Рогозин заявлял, что «Роскосмос» планирует провести первую высадку российских космонавтов на Луну в начале 2030-х годов. По его словам, после 2015 года на спутнике должны провести высадку двухнедельной миссии.

Теги: Дмитрий Рогозин , Луна
Главное
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