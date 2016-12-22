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В Саратове задержали главу регионального МЧС
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В Саратове задержали главу регионального МЧС
Общество, 10:47
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В Саратове задержали главу регионального МЧС
По информации источников местных порталов, под подозрение попал не только сам руководитель саратовского главка МЧС, но и ряд его подчиненных. Saratov24 называет Игоря Качева двоюродным братом губернатора области
Игорь Качев (Фото: vzsar.ru)

В Саратове задержали главу регионального главного управления МЧС Игоря Качева. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах области сообщают местные порталы и издания Saratov24, «Новости Саратова» и «Взгляд-инфо». Информацию о том, что Качев задержан, «Интерфаксу» подтвердил депутат областной думы Николай Бондаренко.

Деталей произошедшего Бондаренко не привел. Собеседники местных порталов уточняют, что под подозрение попал не только руководитель регионального управления ведомства, но и ряд его подчиненных. В МЧС по Саратовской области сотрудники силовых структур проводят следственно-оперативные мероприятия, указывает источник «Взгляд-инфо».

Старший помощник руководителя саратовского управления СКР Надежда Волошина на вопрос РБК о возможном задержании Качева и следственных действиях в региональном МЧС ответить затруднилась. Следователи, по ее словам, к этому делу не привлекались. «Мы к расследованию этого уголовного дела не имеем никакого отношения», — добавила Волошина.

РБК направил запрос в управление ФСБ по Саратовской области.

«Его [Игоря Качева] нет на месте», — заявили РБК тем временем в приемной самого Качева, посоветовав обратиться с дополнительными вопросами в пресс-службу главка. Там комментировать информацию о задержании их руководителя не стали.

До Качева, как указывает «Вгляд-инфо», удалось дозвониться его корреспондентам. «Сейчас не могу разговаривать», — сказал чиновник.

Согласно официальной биографии на сайте МЧС Игорь Качев в 1989 году закончил Саратовский сельскохозяйственный институт. Карьеру в службах спасения начал в 1991 году в должности пожарного части при Саратовском авиационном заводе. Впоследствии там же работал помощником начальника караула. В 1995 году был назначен инспектором Госпожарнадзора в Саратовской области, а в 2002-м стал начальником караула в одной из саратовских пожарных частей. В 2012 году был назначен заместителем начальника, а на следующий год — начальником главного управления МЧС по Саратовской области.

В 2009 году Качеву был вручен нагрудный почетный знак МЧС России. В 2010-м он получил медаль «За отличие в службе» I степени, а в 2011 году был удостоен знака «Лучший работник пожарной охраны».

Саратовский портал Saratov24 называет Качева двоюродным братом губернатора региона Валерия Радаева. О том, что глава области и руководитель регионального главка МЧС родственники, прежде также сообщали в местном райкоме КПРФ.

Авторы: Евгения Маляренко, Екатерина Костина.
Теги: Саратовская область , ГУ МЧС
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