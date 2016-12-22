ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,48 65,59 EUR Нал. 75,69 74,76 USD Бирж. 65,90 -0,27 EUR Бирж. 75,12 -0,13 USD ЦБ. 65,59 -0,42 EUR ЦБ. 75,18 -0,14 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 4649,70 +64,50 IMOEX 2338,27 -0,14% RTSI 1117,49 +0,06% Brent 63,43 -0,91% DJIA 24465,64 -2,19% Nasdaq 6908,82 -1,68%
Бывшего начальника отдела МЧС Кузбасса обвинили в мошенничестве
Лента новостей
Тренеры российских клубов выступили за внедрение системы видеоповторов 11:11, Спорт Арест главы Renault-Nissan-Mitsubishi продлили на десять суток 11:04, Общество Бывшего начальника отдела МЧС Кузбасса обвинили в мошенничестве 10:55, Общество Почему запуск платформы Bakkt отложили на месяц 10:49, Крипто Enel: как преобразился бизнес крупнейшей энергетической компании 10:46, РБК и Schneider Electric Россиянин проиграл корейскому кандидату в борьбе за пост главы Интерпола 10:21, Политика Болельщики «Спартака» потребовали от Федуна продать Глушакова 10:16, Спорт Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить 10:16, РБК и Volkswagen NYT узнала о желании Трампа начать расследование против Клинтон 10:09, Политика «Коммерсантъ» рассказал о сомнениях регионов в исполнимости нацпроектов 10:05, Политика Провал в котировках: что ждет рынок акций на фоне падения цен на нефть 10:04, Quote В Москве поженились Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов 09:54, Общество Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 09:48, РБК и ГТЛК Как эволюционируют номиналы в России 09:41, Строительство  Погибший на взлетной полосе в Шереметьево оказался гражданином Армении 09:38, Общество Какой ноутбук для разъездов стоит купить и почему 09:15, РБК и Lenovo Нет слов: как торговые войны привели саммит АТЭС к уникальному результату 08:58, Мнение Жителей Камчатки предупредили о приближении девятиметровых волн 08:47, Общество Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино 08:45, РБК и Toyo Кабельные провайдеры в США потеряли 1 млн подписчиков: что ждет акции 08:27, Quote Арестованный Киевом из-за российских санкций сухогруз покинул Украину 08:26, Политика Украинские власти заявили о проседании Крымского моста 08:14, Политика В России введут маркировку черной икры 08:00, Бизнес 5 модных трендов этой осени 07:50, РБК Pink и KUPIVIP.RU Во Владивостоке загорелся строящийся жилой комплекс «Маринист» 07:31, Общество Эксперты назвали успехи и провалы реформ на Украине 06:57, Политика Власти США пообещали обжаловать блокировку ограничения на прием беженцев 06:48, Политика Секретный ингредиент итальянской кухни — для завтрака, обеда и ужина 06:30, РБК и Barilla
Бывшего начальника отдела МЧС Кузбасса обвинили в мошенничестве
Пожар в Кемерово, 10:55
0
Бывшего начальника отдела МЧС Кузбасса обвинили в мошенничестве

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве бывшему начальнику отдела надзорной деятельности МЧС Кузбасса Григорию Терентьеву, фигуранту дела о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя СК на заседании суда, где рассматривается ходатайство о продлении ареста обвиняемому.

«Терентьев обвиняется, в том числе <…> в совершении в период 2017–2018 годов хищения денежных средств главного управления [МЧС]», — сказала представитель СК.

По ее словам, обвинение было предъявлено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Так, согласно версии следователей, Терентьев обманным путем присвоил денежную компенсацию от работодателя, которая ему не полагалась.

Экс-главу МЧС Кемерово обвинили в попытке уничтожить данные о пожаре в ТЦ
Общество

Сторона защиты экс-руководителя отдела заявила, что ее подзащитный свою вину не признает. По словам адвоката, новое обвинение не имеет под собой доказательной базы.

Терентьева вместе с бывшим главой кемеровского МЧС Александром Мамонтовым подозревают в халатности (ч. 3 ст. 293 УК России) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК России). По версии СК, в период с 2017 по 2018 год они не проводили проверку пожарной безопасности при эксплуатации ТЦ «Зимняя вишня» Кемеровским кондитерским комбинатом.

Пожар в «Зимне вишне» произошел 25 марта, его жертвами стали 60 человек, в том числе 41 ребенок.

«Смотрю назад, там люди бегают»: как спасали посетителей «Зимней вишни» Еще 2 фото
Фотогалерея

Теги: ГУ МЧС России , Кузбасс , начальник отдела , обвинение , мошенничество
Главное
Россиянин проиграл корейскому кандидату в борьбе за пост главы Интерпола Политика
Материалы по теме
Фигурант дела о пожаре в «Зимней вишне» обжаловал арест Общество
Суд арестовал трех новых фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter