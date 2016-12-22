Бывшего начальника отдела МЧС Кузбасса обвинили в мошенничестве

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве бывшему начальнику отдела надзорной деятельности МЧС Кузбасса Григорию Терентьеву, фигуранту дела о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя СК на заседании суда, где рассматривается ходатайство о продлении ареста обвиняемому.

«Терентьев обвиняется, в том числе <…> в совершении в период 2017–2018 годов хищения денежных средств главного управления [МЧС]», — сказала представитель СК.

По ее словам, обвинение было предъявлено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Так, согласно версии следователей, Терентьев обманным путем присвоил денежную компенсацию от работодателя, которая ему не полагалась.

Сторона защиты экс-руководителя отдела заявила, что ее подзащитный свою вину не признает. По словам адвоката, новое обвинение не имеет под собой доказательной базы.

Терентьева вместе с бывшим главой кемеровского МЧС Александром Мамонтовым подозревают в халатности (ч. 3 ст. 293 УК России) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК России). По версии СК, в период с 2017 по 2018 год они не проводили проверку пожарной безопасности при эксплуатации ТЦ «Зимняя вишня» Кемеровским кондитерским комбинатом.

Пожар в «Зимне вишне» произошел 25 марта, его жертвами стали 60 человек, в том числе 41 ребенок.