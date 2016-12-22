МЧС потратит на цифровые проекты около 4 млрд руб.

На цифровизацию МЧС будет выделено 4 млрд. руб., рассказал первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.

«Если говорить о цифровой экономике Российской Федерации, то на ближайшие три года выделено и уже поступило в МЧС 2,3 млрд руб. на цифровизацию (в рамках нацпроекта), всего запланировано 4 млрд», — сказал Чуприян.

Он добавил, что таким образом ведомство собирается «дистанцироваться от личного контакта». «Хотим создать электронную декларацию, электронное предписание, личный кабинет», — пояснил он.

По его словам, платформа МЧС будет взаимодействовать и с другими министерствами и ведомствами. «Например, мы сможем получать информацию про перепланировку (здания)», — добавил Чуприян.

Он также рассказал, что с начала года на объектах с массовым пребыванием людей произошел 471 пожар, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число увеличилось на 29,4% (364 пожара). В торгово-развлекательных центрах с начала года произошло 74 пожара (рост на 64,5%), в образовательных учреждениях — 229 пожаров (рост на 27%).

«Вместе с прокуратурой мы провели внеплановые проверки 86 тыс. объектов, из них 11 тыс торгово-развлекательных центров», — сообщил Чуприян. В результате были выявлены 282 тыс. различных нарушений. Среди наиболее частых нарушений — неработающие эвакуационные выходы, неисправные системы противопожарной защиты (11,5 тыс.), неукомплектование системой первичного пожаротушения (6 тыс.).

В суды были направлены 645 материалов. В 300 зданиях была приостановлена деятельность.