В Ревде объявили траур после смертельного ДТП с сестрами 7 и 9 лет

Стихийный мемориал на месте гибели в ДТП двух девочек, которых сбил пьяный водитель, Ревда, 8 октября 2025 года (Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press) Стихийный мемориал на месте гибели в ДТП двух девочек, которых сбил пьяный водитель, Ревда, 8 октября 2025 года (Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press) Стихийный мемориал на месте гибели в ДТП двух девочек, которых сбил пьяный водитель, Ревда, 8 октября 2025 года (Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press) Стихийный мемориал на месте гибели в ДТП двух девочек, которых сбил пьяный водитель, Ревда, 8 октября 2025 года (Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press) Стихийный мемориал на месте гибели в ДТП двух девочек, которых сбил пьяный водитель, Ревда, 8 октября 2025 года (Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press) Стихийный мемориал на месте гибели в ДТП двух девочек, которых сбил пьяный водитель, Ревда, 8 октября 2025 года (Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press) Стихийный мемориал на месте гибели в ДТП двух девочек, которых сбил пьяный водитель, Ревда, 8 октября 2025 года (Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press) Стихийный мемориал на месте гибели в ДТП двух девочек, которых сбил пьяный водитель, Ревда, 8 октября 2025 года (Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press)

На территории муниципального округа Ревда Свердловской области отменены все развлекательные мероприятия в связи с трауром по погибшим в ДТП сестрам, сообщила глава района Татьяна Клепикова в телеграм-канале.

«Трагедия сплотила весь город: жители проявляют неравнодушие, поддержку и помощь родителям и родственникам пострадавших. Все развлекательные мероприятия <...> отменены», — написала она.

Накануне вечером, 28 октября, в Ревде «Лада» на скорости въехала на крыльцо продуктового магазина, в результате двое детей погибли, еще один госпитализирован с тяжелыми травмами. В больницу доставили и водителя, который устроил смертельную аварию.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

По данным региональной госавтоинспекции, в момент ДТП трое девочек собирались переходить дорогу и ждали зеленого сигнала светофора.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения). Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Погибшие — родные сестры семи и девяти лет, их воспитывала мама-одинока. Как пишет региональное издание Е1, на месте смертельного ДТП организовали стихийный мемориал — там лежит обувь погибших девочек, сладости, игрушки и цветы.