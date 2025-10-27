На Урале автомобиль протаранил продуктовый магазин и насмерть сбил детей
Автомобиль на скорости въехал в крыльцо продуктового магазина в Ревде Свердловской области, в результате двое детей погибли, еще один госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
По ее данным, ДТП совершил 37-летний водитель «Лады», который не справился с управлением. В момент аварии трое детей собирались переходить дорогу — стояли на пешеходном переходе и ждали зеленого сигнала светофора.
«Две девочки от полученных травм скончались на месте, до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Третья пострадавшая в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.
Как пишет телеграм-канал SHOT, водитель сбил четырех человек, трое из них дети. По данным канала, пострадал и сам виновник аварии, он госпитализирован.
«Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев пишет, что мужчина за рулем «Лады» был нетрезвым.
