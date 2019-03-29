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ФСБ раскрыла в Крыму сеть подпольных казино
Игровые залы, замаскированные под компьютерные клубы, действовали в Керчи и Севастополе. Их организовали двое россиян. Сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело и задержали 14 человек
Фото: ТАСС

В Крыму сотрудники ФСБ и МВД задержали 14 человек по делу об организации подпольных казино, замаскированных под компьютерные клубы. Об этом агентству «Крыминформ» сообщили в республиканском управлении ФСБ.

Подпольные игровые залы работали в Керчи и Севастополе. Там использовались программные возможности онлайн-казино, сервер которого расположен на территории Германии.

Организаторами казино были двое россиян 1989 и 1984 годов рождения. Дома у лидеров и членов преступной группы, а также в клубах было проведено 13 обысков. Изъято более 60 компьютеров, рабочая документация, а также серверы с видеозаписями камер наблюдения.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-коммуникационных сетей, совершенные организованной группой по предварительному сговору). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.

Согласно федеральному закону «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» казино в России разрешены только в специальных игорных зонах в Калининградской области, Крыму, Алтайском, Приморском и Краснодарском краях.

Крымская игорная зона должна начать работать в конце 2019 года. Она откроется в поселке Кацивели. В декабре 2018 года земля под игорную зону была передана в госсобственность.

Автор: Александра Федотова
Теги: УФСБ, Крым, казино, уголовное дело
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