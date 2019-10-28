В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом

В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом

Микроавтобус въехал в бок частного самолета и повредил ему фюзеляж. Инцидентом занимаются следователи

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом. Об этом говорится в сообщении регионального следственного управления на транспорте СКР.

На фотографии, опубликованной ведомством, видно, что в бок самолета врезался микроавтобус.

В результате столкновения у самолета оказался поврежден фюзеляж.

Материал дополняется.