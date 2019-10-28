Общество , 28 окт, 09:45
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В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом
Микроавтобус въехал в бок частного самолета и повредил ему фюзеляж. Инцидентом занимаются следователи
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом. Об этом говорится в сообщении регионального следственного управления на транспорте СКР.
На фотографии, опубликованной ведомством, видно, что в бок самолета врезался микроавтобус.
В результате столкновения у самолета оказался поврежден фюзеляж.
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