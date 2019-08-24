Стажер за рулем погрузчика врезался в самолет в Шереметьево

Стажер за рулем погрузчика врезался в самолет в Шереметьево

Пострадавших в результате инцидента нет, самолет получил повреждения. За рулем погрузчика был стажер, сообщил источник РБК

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В аэропорту Шереметьево автомобиль наземных служб столкнулся со стоявшим на стоянке самолетом. В момент инцидента пассажиров и экипажа в самолете не было. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь аэропорта Шереметьево Роман Генис.

«Событие имело место рано утром [24 августа]. Самолет стоял на удаленной стоянке без пассажиров и экипажа. Причины события устанавливаются. Пострадавших нет», — сообщил Генис. О самолете какой авиакомпании идет речь, собеседник РБК не уточнил.

Источник РБК, знакомый с ситуацией, добавил, что речь идет о самолете А321 авиакомпании «Аэрофлот». Он был поврежден погрузчиком, принадлежащим компании «Шереметьево Хэндлинг». За рулем погрузчика находился стажер, уточнил собеседник.

Первым о столкновении трапа и самолета в Шереметьево сообщил Telegram-канал «112». По его данным, в результате инцидента повреждены обшивка и хвостовая часть самолета. В сообщении также сказано, что лайнер отстранен от полетов, его осматривают техники.