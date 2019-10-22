В Шереметьево за один день повредили два самолета

В Шереметьево за один день повредили два самолета

По данным прокуратуры, сотрудники аэропорта повредили трапом воздухозаборник левого двигателя и лакокрасочное покрытие самолетов «Вьетнамских авиалиний» и «Аэрофлота»

Сотрудники обслуживающей организации столичного аэропорта Шереметьево («Шереметьево Хэндлинг») телетрапом повредили два самолета «Вьетнамских авиалиний» и «Аэрофлота». Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

По данным ведомства, 22 октября в 15:00 при подготовке к вылету рейса Москва — Ханой «Вьетнамских авиалиний» сотрудники Шереметьево телетрапом повредили воздухозаборник левого двигателя самолета. Рейс был отменен, пассажиры отправили к месту назначения резервным бортом.

Кроме того, в 17:20 при подгоне трапа к самолету авиакомпании «Аэрофлот», готовящегося к рейсу из Москвы в Баку, произошло повреждение лакокрасочного покрытия борта в районе задней левой двери.

В настоящее время ММТП устанавливает причины и обстоятельства инцидентов, а также проводит проверку исполнения аэропортом требований о безопасности полетов при техническом обслуживании воздушных судов.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал, что в Шереметьево трап столкнулся с пассажирским самолетом Boeing авиакомпании Vietnam Airlines. При столкновении трап зацепил двигатель самолета. По данным агентства, в момент инцидента на борту самолета находились 277 пассажиров и 14 членов экипажа, никто не пострадал.