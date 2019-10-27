NYT узнала о выходе на след аль-Багдади после допроса его жены

NYT узнала о выходе на след аль-Багдади после допроса его жены

Местонахождение главаря ИГ, об уничтожении которого объявили США, вычислили в результате допроса одной из его жен, заявили источники New York Times

Установить местонахождение лидера «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, признанная в России запрещенной) Абу Бакра аль-Багдади удалось благодаря показаниям одной из его жен и курьера, допросы которых состоялись этим летом. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на два источника в администрации США.

По словам собеседников, речь шла о месте, которое располагалось в центральной части северо-западной Сирии. В дальнейшем ЦРУ при сотрудничестве с курдской разведкой в Ираке и Сирии установило более точное местонахождение аль-Багдади, а также направило в этот район шпионов для наблюдения за его передвижениями.

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