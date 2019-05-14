Минюст США получил запрос о возвращении летчика Ярошенко в Россию

Минюст США получил и рассматривает запрос от России о возвращении на родину летчика Константина Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на копию письма российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, адресованного летчику.

В документе говорится, что российская сторона просит придать делу Ярошенко «первостепенное значение» с учетом гуманитарной составляющей, состояния здоровья летчика и уже отбытого им срока заключения. Антонов также заявил, что дипломаты во взаимодействии с адвокатом и женой летчика продолжат делать все возможное, чтобы ускорить его возвращение в Россию.

6 мая в Госдепартаменте США Антонов передал ноту с требованием оказать Ярошенко квалифицированную медпомощь и обратил внимание на необходимость регулярных обследований летчика, говорится в письме.

Константин Ярошенко был задержан в 2010 году в Либерии. Впоследствии россиянина экстрадировали в США, где обвинили в контрабанде наркотиков. В 2011 году американский суд приговорил летчика к 20 годам тюрьмы. 23 апреля этого года российский Минюст направил в США ходатайство о возвращении Ярошенко в Россию.